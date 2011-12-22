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спорт
22.12.2011 12:51

Лондон ждет!

В Олимпийских играх 2012 года в столице Великобритании примет участие 21 спортсмен из Днепропетровской области. Еще 16 получили лицензии на право выступать на XIV Паралимпийских играх.
В минувшие годы наши олимпийцы завоевали три золотые, три серебряные и восемь бронзовых медалей, что дает право надеяться на успешное выступление земляков.

— Участие в Олимпиаде — это повышение престижа Днепропетровской области на мировой спортивной арене. У нас создаются необходимые условия для тренировок будущих чемпионов, которые прославят Днепропетровщину как на национальном, так и на международном уровнях. Мы создаем дополнительные стимулы для побед — все спортс¬мены области, которые вернутся с Олимпиады-2012 с медалями, получат в подарок от властей квартиры, — рассказал на заседании коллегии облгосадминистрации губернатор Александр Вилкул.

Также на заседании отмечено, что наша область занимает первые позиции по физкультурно-оздоровительной и спортивной работе. Так, летом прошлого года внедрена программа обучения детей плаванию в открытых водоемах. Около полутора тысяч ребят прошли бесплатное обучение.

— Не остаются без внимания и инвалиды. В спортивных клубах и центрах «Инваспорт» под руководством 115 специалистов занимается более 11 тысяч человек. В области создаются все необходимые условия инвалидам для беспрепятственного доступа в спортивные секции. В этом году на организацию их учебно-тренировочной работы из областного бюджета выделено более трех миллионов гривень, — добавил глава обл¬госадминистрации.

Ирина Ступаченко
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