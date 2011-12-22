спорт В гостях сыгра ли лучше Волынь — Днепр 1:2 Волынь: Недилько, Бута, Шиков, Масло, Леандро, Шарпар, Гобер, Стеванович (Карасюк, 46; Максимюк, 77), Лопес, Пичкур, Павлов (Приндета, 37) Главный тренер: Виталий Кварцяный Днепр: Лаштувка, Мандзюк, Боатенг, Чеберячко, Денисов, Ротань, Кравченко, Кулаков (Зозуля, 61), Коноплянка (Стринич, 80), Матеус, Калинич (Олейник, 67) Главный тренер: Хуанде Рамос Голы: Калинич (32, 38), Лопес (47) Предупреждения: Ротань (34), Масло (40) Перед матчем кадровые проблемы возникли у тренера луцкой команды. Вне игры из-за дисквалификации оказались лучший нападающий Майкон и капитан команды Симинин. Пополнились и ряды травмированных, куда попали Романенко и Шумахер. «Днепр», наоборот, оказался в полной готовности — в основу вернулись игроки после травм и дисквалификаций.



В целом можно сказать, что явного преимущества на поле у «Днепра» не было. После невыразительных моментов днепропетровцев на 23-й минуте как надо играть решил показать Пичкур. Он молниеносно ворвался в штрафную гостей, но от гола «Днепр» спас Лаштувка. Через несколько минут зрители испытали дежавю — Пичкур снова чуть не отправил мяч в дальний угол ворот. Между этими яркими моментами был и неплохой удар Кравченко с дальней дистанции. Достойным и, более того, результативным ответом «Волыни» стал дубль Николы Калинича.



Вторая половина игры началась с неприятностей для гостей — Чеберячко не справился с Лопесом, и в результате «Днепр» получил красивый гол от «Волыни». А на 59-й минуте Мандзюк защитил ворота команды не хуже Лаштувки и не дал лучанам сравнять счет. До конца тайма у «Волыни» был еще не один острый момент. Днепряне тоже старались не отставать и даже ответили голом, но, к сожалению, с положения вне игры.



После этой игры «Днепр» возвратился на 4-е место. Правда не без помощи «Черноморца», который в воскресенье забрал три очка у «Арсенала».



Наставник «Днепра» Хуанде Рамос:



— Мы добились нужной и важной победы. Достаточно хороший получился первый тайм, мы вышли вперед (2:0). Но как только начался второй, «Волынь» сократила разрыв в счете. Это привело к какой-то нервозности, неточно¬сти, третий гол с нашей стороны все не приходил, и это подразумевало риск пропустить на по¬следних минутах. В любом случае считаю, что мы целиком и полностью заслужили три очка.



На послематчевую пресс-конференцию тренер луцкого клуба прийти не смог из-за проблем со здоровьем, поэтому на вопросы отвечал старший тренер Вадим Лазоренко:



— Это была принципиальная игра, и, на мой взгляд, она удалась по накалу. Матч, где все решилось за счет исполнительского мастерства. Те моменты, которые «Волынь» создала в первом тайме, нужно было реализовывать. Поэтому можем обижаться только сами на себя. «Днепр» использовал свои моменты. К сожалению, перед игрой у нас выпали два футболиста. Для нас это большая потеря. Плюс Шумахер, который не играл из-за травмы. Молодые ребята, вышедшие во втором тайме, не справились с волнением. Для них это была первая игра. Хотя бояться нечего — это футбол. Нужно выходить и играть.



Ирина Ступаченко Tweet