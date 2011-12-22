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здоровая жизнь
22.12.2011 12:44

Медики советуют вакцинацию

За минувшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями в Днепропетровском регионе заболело более 1,5 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель главного государственного санитарного врача Днепропетровской области Евгений Курилов.
Если за первую неделю ноября в Днепропетровской области зарегистрировано 13,5 тыс. случаев заболевания простудой, то на прошлой неделе их количество увеличилось на 15% и составило более 15 тыс. человек. Видно, что наметилась стойкая тенденция к увеличению уровня заболеваемости. Десять тысяч, или 66% заболевших — дети. Больше всего болеют в Днепропетровске, Кривом Роге, Днепродзержинске, Желтых Водах и Павлограде, — отметил Евгений Курилов.

Согласно данным центра гриппа и ОРВИ Центральной сан¬эпидемстанции Министерства здравоохранения, среднегодовой показатель заболевших гриппом с 1994 по 2010 год составляет более 700 тыс. человек. В эпидсезоне 2011-2012 года Минздрав ожидает меньшее количество заболевших.

Медики призывают всех жителей области сделать прививки от гриппа. И чтобы вакцина подействовала к началу эпидемии, сделать это нужно как можно быстрее.

— После прививки первые защитные реакции появятся в вашем организме уже на вторую-третью неделю, — говорит Евгений Курилов. — Но максимальная польза от вакцины наступит через месяц-полтора. А вообще ее защиты хватит вам не только до конца сезона, но и еще на два-три года.

Прививка, которая сможет защитить вас и ваших близких от всех ожидаемых видов гриппа, стоит от 80 до 100 гривень. Всего в области сделали прививки 41 тыс. человек.
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