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22.12.2011 12:42

Новый корпус для онкобольных

За последние десять лет в Днепропетровске общая заболеваемость онкологическими болезнями увеличилась на 15%. В этом году местные власти выделили средства на строительство радиологического корпуса городского онкодиспансера на ул. Космической.
Новое здание строится за счет государственного и городского бюджетов, для этих целей выделено 27,3 млн грн. Это лечебно-диагностическое учреждение рассчитано на проведение процедур для онкобольных, которые проходят курс амбулаторного лечения, а также для пациентов, направляемых из стационара городского онкологического центра.

— Строительство в Днепропетровске радиологического центра позволит использовать современные технологии лечения рака на ранних стадиях. В нем будут предоставлять качественное и профессиональное лечение пациентам со всей области, — отметил губернатор Александр Вилкул.

На данный момент строительные работы корпуса, общая площадь которого составляет 7,6 тыс. кв. м, выполнены на 85%. За два последних месяца возведены третий и четвертый этажи, осуществлено утепление стен, вставлены окна и проведена теплотрасса. В ближайшее время можно будет подключить систему отопления и проводить отделку внутри здания. Сейчас ведутся электромонтажные работы, устанавливаются системы вентиляции и кондиционирования. До конца года за¬планировано постелить линолеум и положить плитку.

Данный корпус является частью большого онкологического центра. Между существующим городским онкоцентром и новым корпусом будет сделан переход.

Антон Причальный
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