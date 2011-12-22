здоровая жизнь Новый корпус для онкобольных За последние десять лет в Днепропетровске общая заболеваемость онкологическими болезнями увеличилась на 15%. В этом году местные власти выделили средства на строительство радиологического корпуса городского онкодиспансера на ул. Космической. Новое здание строится за счет государственного и городского бюджетов, для этих целей выделено 27,3 млн грн. Это лечебно-диагностическое учреждение рассчитано на проведение процедур для онкобольных, которые проходят курс амбулаторного лечения, а также для пациентов, направляемых из стационара городского онкологического центра.



— Строительство в Днепропетровске радиологического центра позволит использовать современные технологии лечения рака на ранних стадиях. В нем будут предоставлять качественное и профессиональное лечение пациентам со всей области, — отметил губернатор Александр Вилкул.



На данный момент строительные работы корпуса, общая площадь которого составляет 7,6 тыс. кв. м, выполнены на 85%. За два последних месяца возведены третий и четвертый этажи, осуществлено утепление стен, вставлены окна и проведена теплотрасса. В ближайшее время можно будет подключить систему отопления и проводить отделку внутри здания. Сейчас ведутся электромонтажные работы, устанавливаются системы вентиляции и кондиционирования. До конца года за¬планировано постелить линолеум и положить плитку.



Данный корпус является частью большого онкологического центра. Между существующим городским онкоцентром и новым корпусом будет сделан переход.



Антон Причальный Tweet