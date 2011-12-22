здоровая жизнь Чем полезна хурма Чтобы не принимать искусственные витамины, нужно ежедневно съедать несколько порций овощей и фруктов. Особенно это актуально в осенне-зимний период, когда иммунитет ослабевает и не в силах противостоять простудным заболеваниям. Один из фруктов, который относится к разряду не только вкусных, но и полезных — хурма. Ее родина — Китай, оттуда она распространилась по Восточной Азии, затем ее начали выращивать в Японии. И только в конце XIX века о хурме узнал весь мир.



Эти плоды можно встретить на прилавках магазинов в ноябре-декабре. По содержанию витамина С хурма превосходит черную смородину, железа и калия в ней больше, чем в яблоках и абрикосах. Содержатся в этом фрукте и антиоксиданты.



Хурма очень полезна для тех, у кого проблемы с сердцем. Большое содержание глюкозы и фруктозы поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, питает сердечную мышцу, но при этом уровень глюкозы в крови не достигает пика. Если людям с патологией сердца и сосудов съедать по два-три плода в день, то результаты традиционного лечения намного улучшаются. Подойдет как свежая, так и сушеная хурма.



При мочекаменной болезни китай¬ский фрукт также приносит огромную пользу — плоды богаты магнием, что значительно снижает вероятность образования камней.



Витамин А, которого много в хурме, защищает от рака, а витамины С и P уменьшают хрупкость сосудов. Фрукт обладает также мочегонным действием, успокаивает нервную систему, повышает работоспособность, дает лечебный эффект в отношении кишечной и сенной палочки и золотистого стафилококка.



При простуде и кашле полезно полоскать горло соком одного спелого плода хурмы, смешанным с 3,5 ст. л. теплой воды. Маска из мякоти хурмы и яичного желтка помогает при расширенных порах и склонности к угрям.



Хранить плоды нужно очень бережно, стараясь не повредить оболочку, лучше всего — в замороженном виде. Кстати, заморозка — один из способов избавиться от терпкости плодов. Можно также поместить фрукты в теплую воду на 12 часов.



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