здоровая жизнь Скажи СПИДу нет! Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. На сегодняшний день ВИЧ-инфекция и СПИД являются социальной катастрофой. Поэтому борьба с ними требует объединения усилий всех ветвей власти, медицины, общественности и лично каждого человека. Актуальность этой проблемы для населения Днепропетровской области не вызывает сомнений. В среднем в нашем регионе ежедневно регистрируется 13 позитивных результатов тестирования на антитела к ВИЧ и десять новых случаев установления диагноза. При этом каждый второй случай ВИЧ-инфекции среди взрослых находится уже в стадии СПИДа. Примеров, когда болезнь выявляется уже в запущенном состоянии, с каждым годом становится все больше, количество смертельных исходов увеличивается.



Источником заражения является только человек. Пути передачи инфекции — парентеральный (через кровь), половой и вертикальный — от зараженной матери к ребенку. За девять месяцев этого года заразились за счет употребления наркотических веществ инъекционным путем — 39,2%, половым — 44,5%, от матери к ребенку — 15%.



В настоящий момент ВИЧ-инфицированные встречаются среди разных слоев населения. От этого не застрахован никто. Даже те люди, которые живут в благополучных семьях, но когда-то имели контакт с лицами, ведущими беспорядочную половую жизнь, находятся в группе риска. Поэтому в настоящее время использование презервативов считается наиболее эффективным способом предотвращения передачи инфекции половым путем.



Необходимо знать, что после инфицирования возникает острое кратковременное заболевание с симптомами, подобными гриппу: повышение температуры, слабость, катаральные явления, разного рода сыпи. ВИЧ-инфицированные, внешне здоровые люди, даже не подозревают, что заразились и являются источником инфекции для других людей. Далее наступает бессимптомная стадия, которая может длиться четыре-пять лет, а если человек ведет здоровый образ жизни, то и 10-12.



На третьей стадии заболевания увеличиваются лимфатические узлы, что сигнализирует о необходимости детального обследования. Четвертая стадия заболевания характеризуется разрушением иммунной системы, развитием различных инфекций и новообразований, что и обусловливает клиническую картину СПИДа. В этот период антитела иногда исчезают и тест на ВИЧ, как и на начальной стадии, может дать негативный результат.



В нашей области функционируют восемь учреждений профилактики и борьбы со СПИДом. Также есть 39 кабинетов «Доверие», которые работают на базе центральных город¬ских и центральных районных больниц.



Каждый человек имеет право знать свой ВИЧ-статус и быть информированным о ВИЧ/СПИДе, возможных рисках и путях предотвращения инфицирования. Это первый шаг к профилактике, получению медицинской помощи, социальной и психологической поддержке.



Ирина Чухалова,



главный врач Днепропетровского областного центра профилактики и борьбы

со СПИДом



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