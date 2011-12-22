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такова жизнь
22.12.2011 12:14

В царстве звезд и планет

25 ноября в Днепропетровске состоялось поистине уникальное мероприятие. В планетарии прошла дружеская встреча представителей региональных масс-медиа с коллективом этого учреждения. Чем же запомнилась беседа журналистов и астрономов?
Для начала необходимо сказать, что работники СМИ и астрономы — немного романтики. Ведь, согласитесь, и первые, и вторые пытаются проникнуть в суть вещей: будь то общественные процессы или глубины Вселенной. Безусловно, это не рядовые профессии. Что же побудило работников планетария пригласить журналистов в царство планет и созвездий? По словам бессменного лектора планетария на протяжении многих лет Людмилы Алексеевны Марченко (автор статьи помнит ее еще с детства, когда за руку с родителями приходил открывать для себя тайны космоса), организовать встречу «на своей территории» астрономы решили из чувства благодарно¬сти. Кто как не журналисты доносят до широких кругов информацию, в том числе и о деятельности планетария.

Двухчасовая программа была насыщенной. После ритуальных приветствий и дружеских рукопожатий участники встречи направились в главный зал планетария. Лично я всегда при виде этой «комнаты» вспоминаю картину «Столкновение с бездной». Именно в такой обсерватории полубезумный ученый Вулф на звездном небосклоне обнаруживает комету, угрожающую жизни на Земле. Лейтмотивом встречи как раз и была одна из апокалипсических тем — сбудутся ли пророчества племени майя, согласно которым в декабре 2012-го настанет конец света. Как известно, именно 21.12.2012 года — последний день в календаре некогда могущественнейшего племени Латинской Америки (или, как называют этот регион ученые, — Мезо¬америки). По преданиям, наш мир несколько раз переживал глобальные катастрофы, в результате которых флора и фауна кардинальным образом менялись. Последний раз это было более пяти тысяч лет назад. И вот 2012 год станет временем подобного обновления Земли. Но как официальная наука реагирует на такую информацию?

По словам Людмилы Марченко, опасаться не следует — достаточно вспомнить, что лишь за последнее десятилетие нашей планете предсказывали Армагеддон несколько раз. Это и 2000-й, и 2001-й, и 2003 годы. Еще свежи в памяти перипетии, связанные с датой 11.11.11. Единственное, чем может обернуться 21 декабря 2012 года, — это катастрофой для кошельков особо доверчивых граждан. Новоявленные пророки и особо предприимчивые экстрасенсы не упустят возможности сделать бизнес на мистических переживаниях европейцев и американцев.

Затем журналистов ждало удивительное путешествие по ночному звездному небу. Мистерия развернулась в том же зале. Под руководством лектора журналисты любовались созвездием Ориона и ярчайшей звездой небосклона — Сириусом, которой некогда поклонялись древние египтяне, Большой и Малой Медведицами, Полярной звездой, Андромедой… Всегда немного суетливые корреспонденты и телеоператоры будто снова попали в мир спокойного беззаботного детства.

Потом последовала викторина с розыгрышем призов, но даже проигравшие не были разочарованы, поскольку все еще находились под впечатлением от увиденного. А впереди был десерт — премьера фильма о гениальном Константине Циолковском, пионере в исследовании космического пространства.

Не так давно завершились съемки первого фильма в жанре документальной драмы из цикла «Великие мечтатели» — «Удивительные миры Циолковского». Цикл фильмов посвящен гениальным ученым, в чьих идеях сомневались современники, открытия которых оказались революционными, а видение будущего слишком фантастическим.

Фильм «Удивительные миры Циолковского» приоткрывал завесу тайны над жизнью не просто ученого, благодаря которому человечество сделало первые шаги в покорение космоса, но и потрясающего человека, учителя, мечтателя.

Как сказал продюсер фильма Евгений Санников, при том что бюджет картины был весьма и весьма скромным, авторскому коллективу и актерам удалось создать картину европейского образца. Это подтверждает и заинтересованность в его демонстрации за рубежом — в первую очередь в России.

Константин Эдуардович Циолков¬ский — автор работ по аэродинамике, воздухоплаванию и другим наукам; автор научно-фантастических произведений, сторонник и пропагандист идей освоения космического пространства. Циолковский предлагал заселить космиче¬ское пространство с использованием орбитальных станций, выдвинул идеи космического лифта, поездов на воздушной подушке. Он неизменно считал, что развитие жизни на одной из планет Вселенной достигнет такого могущества и совершенства, что это позволит преодолевать силы тяготения и распространять жизнь по Вселенной. Многие из его идей так и остались мечтами, а некоторые только сейчас могут воплотиться в жизнь.

В фильме «Удивительные миры Циолковского» авторы постарались не только воссоздать ключевые события в жизни великого ученого, но и показать мир его фантазий — в проекте много компьютерной графики и 3D-эффектов.


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