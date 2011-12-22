такова жизнь Великий о великом Не так давно в Днепропетровске состоялась презентация уникальной книги «Янгель. Создатель оружия выживания» известного журналиста Владимира Платонова. При том что торжества, посвященные столетию со дня рождения Михаила Кузьмича прошли более месяца назад, презентация монографии вызвала неподдельный интерес как у журналистов, так и у работников КБ «Южное» — бывших и настоящих. Ведь она представляет конструктора не просто как часть системы по созданию «щита Родины», а как Человека. Также презентация запомнилась участием в ней легендарного Наума Исааковича Урьева. Кто такой Наум Исаакович? Вот лишь краткие, почти энциклопедические данные о нем.



Родился в 1926 году в городе Мстиславле (Могилевская область, Беларусь). Окончил с отличием факультет приборостроения МВТУ им. Н. Баумана по специальности «электромеханические приборы» (1949). Доктор технических наук, профессор. Начальник группы, отдела, лаборатории КБ «Южное» (1955-1991 гг.). Директор Днепропетровского филиала Киевской межрегиональной академии управления персоналом (1994-2004 гг.). Разработал быстродействующий электронный осцилло¬граф для наблюдения кратко¬временных процессов (1955 год). Курировал создание системы управления и радиоуправления ракет СС-1, СС-2, СС-3,

СС-7 (1949-1963 гг.). Разработал бортовые анализаторы спектра для измерения высокочастотных вибраций при летных испытаниях ракет СС-4, СС-5, СС-7 (1957-1959 гг.). Организовал самый мощный в Украине по своей технической оснащенности вычислительный центр в КБ «Южное» (1959-1962 гг.). Осуществил научно-техниче¬ское руководство разработкой семи комплексов радиотехнической защиты боевых блоков ракет от системы противоракетной обороны, включая элементы космического базирования (1963-1991 гг.). Старший преподаватель, доцент, профессор физико-технического факультета Днепропетров¬ского государственного университета (1957-1999 гг.). Автор 370 трудов по ракетной технике, в том числе 56 изобретений, из них 32 внедрено в производство ракет. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1982) и Знаком Почета (1961), медалями «За трудовую доблесть» (1959), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1984).



И еще маленький штрих — Наум Исаакович руководил разработкой системы ракет, направленных на уничтожение ПВО США. По подсчетам специалистов, он нанес ущерб Соединенным Штатам на

400 миллиардов долларов. И, кроме того, это единственный оставшийся в живых человек, который проработал с Михаилом Янгелем «от» и «до». Но все же, по признанию Наума Исааковича, книга Владимира Платонова стала для него приятной не¬ожиданностью.



— Такой книги, какую написал Владимир Петрович Платонов, не было никогда, — говорит Урьев. — Для меня, человека, который хорошо знал Михаила Кузьмича, это открытие. В книге много нового и не¬ожиданного. Первым делом хочу отдать дань большому труженику Володе Платонову, сумевшему собрать ценный уникальный материал. Когда читал, то как ученый и исследователь понимал, что это результат титаниче¬ского труда. Впервые последовательно изложено, как проходили детство, юность и как в дальнейшем складывалась жизнь Янгеля. Например, я был поражен, узнав, что в годы своего становления Михаил Кузьмич жил не в родной семье, где было двенадцать детей, а довольно далеко от родительского дома.



Также Урьев признался, что ничего не знал о работе Михаила Кузьмича на фабрике под Москвой, о коммуне, членом которой был Янгель, об учебе и работе в КБ Поликарпова.



О том, насколько засекреченной была личность Янгеля, Урьев говорит следующее:



— Мы виделись и разговаривали в разных местах. Он только однажды как бы бросил фразу невзначай (помнится, летели в самолете): «Когда я был в Америке…». Я даже несколько опешил — представить себе не мог, что Янгель летал в США. Знал, что он за¬крытый человек и вся система за¬крытая. А тут из книги Владимира Платонова узнаю, что Михаил Кузьмич в 1938 году восемь месяцев находился в Америке. Работал на заводах, изучал американскую авиационную промышленность. Но никогда на эту тему не распространялся в КБ.



Что же стало толчком для написания книги о Михаиле Янгеле? Ответ Владимира Петровича оказался несколько не¬ожиданным.



— Это странно, конечно, но книга родилась от злости. Сразу после смерти Михаила Кузьмича учреждена премия в области науки и техники имени Янгеля. Также его именем названа медаль Федерации космонавтики. А книги не было. И, естественно, поступил соответствующий заказ из Академии наук. Ведь многим ничего не было известно — впервые услышали фамилию Янгель, когда он умер. Мы написали такую книгу, и она вышла в издательстве «Наукова думка».



Для автора было первоочередным заданием показать Михаила Кузьмича с неожиданного ракурса:



— Главное — рассказать о жизни этого человека. И я потихоньку, собирая материалы по крупицам, много поездив — и в Москву, и в Подмосковье, и в Сибирь, написал книгу.



В мгновение ока монография стала библиографической редкостью — ее не найти на полках магазинов — весь небольшой тираж раскуплен. Поэтому готовится второе издание.

Tweet