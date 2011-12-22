досуг Клеим интерьер Наклейки на стены или «виниловый стайлинг» — относительно новый и довольно популярный в Европе способ декорирования интерьера. Они могут наноситься на любые поверхности: пластик, дерево, металл, стекло, краску, обои. Причем не только на стены — мебель, бытовая техника и автомобили тоже «идут в дело». С помощью наклеек можно украсить или обновить комнату без лишних усилий, не изменяя кардинально обстановку. Существует два вида виниловых наклеек: одноцветные и многоцветные. Рисунок может быть подан сразу в полном и окончательном варианте или фрагментами, из которых самостоятельно составляется желаемая композиция.



Метод нанесения достаточно прост. Для начала нужно обратить внимание на температуру в помещении: рекомендованная — 15-25оС. Потом сделать выбранную вами поверхность сухой, чистой и по возможности гладкой. Затем необходимо примерно приложить наклейку на ее будущее место и нанести метки карандашом. Снимаем защитный слой и аккуратно приклеиваем. Потом снова проглаживаем все детали и снимаем еще один слой — прозрачный, так называемую монтажную бумагу. Вот и все! Наклейка готова.



По заверениям производителей, наклейки в среднем служат пять-семь лет. Их можно клеить и там, где много влаги — в ванной комнате или на кухне. Качество виниловой наклейки не становится хуже при постоянной уборке помещения. А если наклейка надоела, можно разо¬греть ее обычным феном и удалить. Причем поверхность, на которую она была приклеена, при этом не пострадает. Есть, правда, одно «но»: декор нельзя наносить на фактурные обои или штукатурку, потому что он повторит структуру поверхности, и нет полной гарантии, что при удалении наклейка останется невредимой. Лучше и безопаснее декорировать гладкую стену.



Виниловые наклейки могут быть изготовлены как из матовой, так и из лаковой пленки. Существует огромная палитра цветов, различные размеры и варианты исполнения. Самые распространенные темы — это природа, цветы, животные, абстрактные фигуры, впрочем, полет фантазии здесь ничем не огра¬ничен.







Чем красить радиатор







Обычные составы для окраски радиаторов использовать не следует. Рекомендуем остановить свой выбор на специальных термостойких красках. Они должны выдерживать температуру не менее 125°С. В отличие от обыкновенной, которая, подержавшись некоторое время на отопительном приборе, пожелтеет и облущится, со специальной краской такого не случится. Составы для окрашивания радиаторов легко наносятся, не скатываются, имеют хорошее сцепление с поверхностью и высокую укрывистость, не растрескиваются при расширении и сжатии поверхности, устойчивы к мытью и чистке абразивными средствами и не желтеют ни от времени, ни от высоких температур, ни под действием света.



Как красить



Поверхность радиатора очищают, обрабатывают шлифовальной шкуркой, обезжиривают, грунтуют и наносят два слоя краски с перерывом, указанным на упаковке. Обязательно нужно дать краске хорошо просохнуть, поскольку стойкость и прочность она приобретает только через несколько недель. Важный момент: окрашивайте всегда сухой и не работающий радиатор, иначе не стоит ждать хороших результатов.

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