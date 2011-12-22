досуг Если фикус заболел Для многих жителей высотных домов комнатные растения становятся единственной альтернативой живой природе — ведь не каждый может позволить себе регулярные поездки на дачу или в лес. Но зеленые обитатели горшков нуждаются в уходе не меньше, чем «наземный» сад, их также преследуют вредители и поражают болезни. Если что-то пошло не так — дело, скорее всего, в неблагоприятных условиях выращивания растений. В таком случае важно быстро принять меры: удалить пораженную часть, использовать, если требуется, фунгицид (химическое средство против грибка) и, конечно, исправить ошибки в уходе. Листья теряют блеск и выглядят

безжизненными



Вероятная причина — слишком обильный свет; также это может быть красный паутинный клещик. Попробуйте провести комплекс водных процедур — даже здоровые зеленые листья могут вы¬глядеть поблекшими, если их не мыть.



Верхние листья

сохраняют упругость,

но желтеют



Вызвано, как правило, высоким содержанием кальция в почве — у тех растений, которые не переносят известь, или жестко¬стью воды для полива.



Точки или пятна

на листьях



Обратите особое внимание, какие листья на ощупь: если точки или пятна сухие и коричневые, то наиболее вероятная причина — недостаток воды, а если пораженные места мягкие, темно-коричневого цвета — это, скорее всего, из-за переувлажнения почвы. Если точки или пятна белые или желтоватые, поражение вызвано использованием холодной воды при поливе, попаданием воды на листья, поражением аэрозолями или слишком сильными солнечными лучами. Если пораженные места мокнут и похожи на волдырь или сухие и в виде вмятин, причина — болезнь.



Коричневые кончики или края листьев



В большинстве случаев виной всему слишком сухой воздух, листья высыхают и крошатся. Другая возможная причина — физическое повреждение, когда кончиков листьев часто касаются или они прижимаются к окну или стене.



Листья сворачиваются и опадают



Это следствие недостатка тепла, переувлажнения почвы или поражения холодными сквозняками. Внезапное опадение листьев, особенно у древовидных растений, может быть вызвано и пересыханием почвы.



Поникшие листья



Обычные причины — либо пересыхание, либо переувлажнение почвы (возможно вследствие плохого дренажа). Другими причинами могут быть избыток света (особенно если листья поникают регулярно в середине дня), сухой воздух, слишком высокая температура или тесный горшок.



Листья желтеют и

опадают



Нижние листья взрослого растения со временем естест¬венным образом желтеют и опадают. Когда такое происходит одновременно с несколькими листьями, то вероятной причиной является переувлажнение почвы или холодные сквозняки.



Листья опадают внезапно



Быстрое опадение листьев без предшествующего длительного периода увядания или потери окраски обычно свидетельствует о перенесенном растением шоке. Он может быть вызван значительным перепадом температур (как понижением, так и повышением), резким увеличением интенсивности освещения в дневное время или сильным холодным сквозняком. Внезапное опадение листьев, особенно у древовидных растений, может быть вызвано также пересыханием почвы у корня.



Растение медленно или совсем не растет



В зимнее время это нормально для всех цветов. Летом причиной замедления роста может стать недостаток минеральных веществ, переувлажнение почвы или недостаточное освещение.



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