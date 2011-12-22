культура Художник и разведчик в одном лице В ноябре в Днепропетровском художественном музее состоялась выставка произведений народного художника Украины и СССР Николая Глущенко, посвященная 110-летию со дня его рождения. Судьба одного из самых известных мастеров советского периода сложилась удивительным образом. Он побывал в рядах армии Деникина, учился изобразительному искусству вместе с Адольфом Гитлером и до Великой Отечест¬венной войны полтора десятка лет жил в Берлине и Париже, совмещая амплуа художника и разведчика. Будущий мастер кисти появился на свет в 1901 году в Новомосковске. Образование получил в коммерче¬ской школе Юзовки (Донецка), хотел поступить в Харьков¬скую высшую техническую школу, но гражданская война этому помешала. С 1917 года Глущенко учился в Высшей школе изобразительного искусства, где одновременно с нашим земляком обучался и Адольф Гитлер. Позд¬нее, как утверждают некоторые исследователи, Гитлер брал уроки у Николая Петровича. В 1940-м фюрер посетил персональную вы¬ставку Глущенко в Париже и в знак уважения подарил ему альбом со своими акварелями.



Париж занимал особое место в жизни художника. Там он обрел множество друзей в лице выдающихся людей искусства того времени. Именно в Париже проявился его талант портретиста, и, хотя этому роду искусства он не придавал значения, портреты Барбюса, Роллана, Синьяка и других извест¬ных представителей французской интеллигенции были высоко оценены общест¬вом. На выставках его картины экспонировались рядом с произведениями Ван Гога, Матисса, Пикассо. Сам Глущенко был лично знаком с Луи Арагоном, в его мастерской бывали Маяков¬ский и Бунин.



При жизни Николая Петровича о его работе в разведке под псевдонимом Ярема никто из знакомых и коллег не знал. Он был одним из тех, кто за¬благовременно проинформировал советское правительство о готовящемся нападении фашистской Германии.



В 1944 году художник переехал в Киев и посвятил жизнь живописи. В его творческом наследии осталось более 10 тысяч художественных произведений, среди которых больше всего изображений природы. Николай Петрович называл пейзаж самым патриотическим жанром. Он написал много документальных работ послевоенного Киева (1944), картины «Март на Днепре» (1947), «Киевская осень» (1950), «Оттепель» (1956), «Зимнее солнце» (1956), «Весна в Карпатах» (1957), «Весна под Киевом» (1961), «Майский цвет» (1971), «Май», «Солнце на море» (1974), циклы из путешествий по Италии, Франции, Бельгии, Швейцарии. Глущенко обожал природу. По его мнению, именно в ней отражалась история украинского народа, его душа. Художник считал, что должен передать следующим поколениям ту красоту, которой так щедро одарила нас земля.



В Днепропетровском художественном музее хранится внушительная коллекция работ талантливого земляка. Все 60 полотен лично подарены Н. Глущенко в 1974 году в честь 60-й годовщины музея.



На выставке были представлены 12 произведений, созданных на протяжении 50-60-х годов прошлого века. Творчество Николая Петровича вобрало в себя достижения французского и русского импрессионизма и в сочетании с национальным колоритом и украинскими традициями вышло на европейский уровень. Его работы впечатляют многообразием красок и выразительностью. Сегодня каждая картина кисти Глущенко оценивается в более чем 5000 долларов, а его ранние работы в стиле импрессионизма стоят в десятки раз дороже.







Оксана Пономаренко Tweet