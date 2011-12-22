культура Философская комедия от «Театра 19» 26 ноября днепропетровских театралов в очередной раз порадовал харьковский «Театр 19». Вот уже 11 лет труппа талантливых актеров под руководством Игоря Ладенко представляет вниманию зрителей разнообразные по тематике спектакли. Объединяет их одно: пьесы затрагивают зрителя за живое, заставляют переживать, задумываться и даже немного философствовать. По многочисленным просьбам зрителей Днепропетровска «Театр 19» снова привез в наш город мистическую комедию «Двери» по пьесе Луиджи Лунари. К сожалению, один из любимых актеров публики Сергей Бабкин, которого зрители привыкли видеть в этой постановке в образе Капитана, в спектакле не участвовал. Возможно, поэтому зал Национального центра аэрокосмического образования оказался полупустым.



Действующие лица спектакля — Капитан (Сергей Листунов), Командор (Олег Дидык) и Профессор (Юрий Николаенко) оказываются в необычных ситуациях, с ними начинают происходить труднообъяснимые вещи. Начинается все с того, что Командор приходит на свидание с таинственной дамой, Капитан — на деловую встречу, а Профессор посещает издательство, чтобы забрать рукописи своей книги. Но все трое оказываются в одном месте. Каждый из героев через «свои» двери попадает в некую параллельную реальность, из которой невозможно выбраться. Безвыходное положение объединяет их и заставляет задуматься о жизни и поступках.



Герои совсем не похожи друг на друга. Профессор достает всех бесконечными рассуждениями, Командор все время нервничает и придирается к Капитану, который раздражает его своим прямолинейным армейским юмором. Сложившиеся обстоятельства каждый толкует по-своему. После череды странных событий Командора осеняет мысль, что, вероятно, все они умерли. Ведь как иначе объяснить то, что никто не может выйти из загадочной комнаты и в ней оказываются именно те предметы, которые хотят видеть персонажи? К примеру, в холодильнике Капитан видит только лимонад, а Профессор спустя минуту достает оттуда чашку горячего шоколада.



Никто из нас не представляет, что происходит с человеком после смерти. И, кто знает, может быть, все это выглядит именно так: время будто останавливается, и ты остаешься в замкнутом пространстве наедине со своими мыслями. Ощущая безысходность и близость конца жизни, герои пьесы рассуждают о вечных вопросах человеческого бытия.



Несмотря на серьезность затронутых проблем, авторы считают свою пьесу комедией, где можно и посмеяться, и задуматься, где вроде как все ясно и прозрачно, но в то же время двусмысленно. Многое в спектакле говорится«между строк». Это позволяет зрителю самому додумать и сделать собственные выводы о том, чем закончилась история.







Оксана Пономаренко Tweet