культура ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОЛОДОСТЬ Мои восторги вряд ли разделят те, кому сегодня двадцать и тридцать, но люди, чья молодость совпала с триумфальным шествием по всему бывшему Союзу (и не только) незабываемой «Черемшини», думаю, меня поймут. В этой поистине легендарной песни было немало исполнителей, но лучше всех, без сомнения, ее пел Дмитрий Гнатюк. Да разве только ее! «Два кольори», «Летять, ніби чайки» и многие-многие другие песни в его исполнении делали нашу жизнь эмоционально наполненной, а значит, богаче.



Любовь к Дмитрию Гнатюку я пронес сквозь годы, при каждом удобном случае стараясь передать ее друзьям и знакомым. И лишь один раз мне посчастливилось побывать на сборном концерте с его участием, да и то я сидел где-то в задних рядах.



Лет шесть назад в парке Глобы должна была состояться встреча с одним из кандидатов в президенты. Я на такие встречи не хожу, а тут вроде что-то подтолкнуло: сходи. Выслушав под палящим солнцем (дело происходило летом) уверения очередного мессии в том, что только он знает, как вывести Украину из тупика, я уже было пожалел о потраченном времени. Как вдруг на импровизированную трибуну поднялся… Дмитрий Гнатюк. И сразу для меня, как и большинства присутствующих на площади, политические перипетии отступили на задний план, все видели только певца. Несмотря на совершенно белую шевелюру, по-преж¬нему элегантного и красивого. Исполнив одну из песен про Украину и знаменитую «Ганзю», Дмитрий Михайлович начал спускаться с трибуны. И тут к нему, что называется, ринулись поклонники с просьбой поставить автограф. В ход пошли имевшиеся у большинства политические агитки, газеты, блокноты, а один из мужчин протянул для автографа… военный билет.



«Вы наша молодость, Дмитрий Михайлович!», «Как вы пели!», «Здоровья вам!» — звучало отовсюду. Артист только улыбался и, явно изнемогая от жары, терпеливо расписывался на протянутых листках. Один из них принадлежал автору этих строк.



Только через полчаса Дмитрий Гнатюк смог удовлетворить всех желающих и сесть в машину. А я, обалдевший от возможности перекинуться с ним несколькими фразами, стоял все это время рядом, запоминая каждое мгновение.



Естественно, дома я похвастался автографом (как жена ни пыталась разгадать, кто его оставил, так и не смогла). А уже вечером включил приемник и услышал голос человека, с которым я несколько часов назад общался:



Сміються, плачуть солов’ї



І б’ють піснями в груди…



Цілуй її, цілуй її,



Вже молодість не буде.



Нет, этот день выдался для меня по-настоящему удачным!



Владимир Рудов Tweet