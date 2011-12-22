культура На Щепкина, 10 всегда людно Бытует мнение, что в последние годы снизился интерес к книге. Так ли это на самом деле? Много лет посещаю библиотеку на улице Щепкина, 10 в областном центре и могу засвидетельствовать, что здесь интерес к книге не уменьшился. Тут всегда людно и на абонементе, и в читальном зале. Официально это учреждение культуры именуется так: библиотека-филиал № 2 Днепропетровской специализированной системы публичных библиотек для взрослых. Приведу несколько цифр: к услугам читателей здесь более 39 тысяч экземпляров печатных изданий, 85 наименований газет и журналов. Библиотеку ежегодно посещают порядка трех тысяч человек, книговыдача за год составляет около 50 тысяч экземпляров.



Всем этим культурным достоянием умело распоряжаются заведующая библиотекой Галина Михайловна Сохацкая, ведущий библиотекарь Татьяна Геннадиевна Кадцина и библиотекарь Светлана Николаевна Пилипенко. Они дают квалифицированные советы читателям, помогают в подборе необходимой литературы. В библиотеке царит атмо¬сфера гостеприимства и доброжелательности. Поэтому сюда всегда тянутся люди разных возрастов. Услугами заведения регулярно пользуются старшеклассники средних школ № 6, 15, 51.



Работники библиотеки умело сочетают индивидуальную работу с читателями с проведением массовых мероприятий. Особое внимание уделяется популяризации творчества местных авторов. За последнее время в библиотеке проведены творческие вечера поэтов Александра Тараненко, Анатолия Шкляра, Валерия Тищенко, Лилии Ленской, Павла Кашаева и других. Недавно состоялась презентация новой книги днепропетровской поэтессы и художницы Нины Беляевой «Времена года». Издание иллюстрировано акварелями автора.



Для того чтобы библиотека функционировала полноценно, в ней должны быть созданы надлежащие условия для работы, обеспечена материальная база. Все это есть в библитеке-филиале

№ 2. Благодаря помощи депутатов городского и районного советов (Красногвардейский район) в библиотеке сделан капитальный ремонт. Депутат городского совета Е. В. Морозенко выделил деньги для приобретения необходимой техники и подключения ее к сети Интернет. Сейчас библиотека работает над созданием целевой программы «Добро и милосердие объединяют сердца». Помощь в ее реализации оказывают Красногвардейский районный совет (председатель И. И. Загора), социальные службы, общественные организации и учебные заведения района.





Иван Кулик Tweet