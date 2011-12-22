история и я Судьбу страны решил народ Ровно 20 лет назад украинцы выбрали свой путь развития. 1 декабря 1991 года в нашей стране состоялся референдум, целью которого было подтверждение принятого Верховной Радой в конце августа Акта провозглашения независимо¬сти Украины. Следует отметить, что процедура общенародного референдума не была обязательной. Другие республики Советского Союза ограничились лишь соответствующим решением законодательных собраний. Но председателю Верховной Рады, избранному в день проведения плебисцита первым Президентом Украины, Леониду Кравчуку, необходимы были козыри для ведения переговоров с ельцинской Россией о механизмах выхода из состава СССР. Таким образом, судьба украинской государственности всецело зависела от решения народа. Текст бюллетеня гласил (приводим на языке оригинала):



Акт проголошення незалежності України



Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серп¬ня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радян¬ської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави — УКРАЇНИ. Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.



Верховна Рада України



24 серпня 1991 року



«Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?»



Более 90% граждан ответили утвердительно на вопрос. И через несколько недель в Беларуси лидеры трех республик — Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич поставили точку в истории одного из могущественнейших некогда государств — СССР. Что интересно, несколькими месяцами ранее, в марте 1991 года, подавляющее большинство украинцев на подобном референдуме высказались за сохранение Советского Союза. Но о результатах мартовского волеизъявления практически никто сейчас не вспоминает.





Андрей Никитин Tweet