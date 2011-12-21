история и я Этот день в истории 7 декабря



Международный день гражданской авиации



9 декабря



Международный день борьбы против коррупции



10 декабря



День защиты прав человека



На этой неделе родились



5 декабря



1901 Уолт Дисней, американский кинорежиссер-мультипликатор, продюсер, художник



1945 Нина Русланова, советская и российская актриса, народная артистка России



6 декабря



1913 Николай Амосов, советский хирург-кардиолог, русский писатель, Герой Социалистического Труда



7 декабря



1761 Анна Мария Тюссо, основательница Музея восковых фигур в Лондоне



8 декабря



1934 Алиса Фрейндлих, актриса театра и кино, народная артистка СССР



9 декабря



1936 Александр Иванов, поэт и публицист, пародист и сатирик



10 декабря



1821 Николай Некрасов, русский поэт



11 декабря



1913 Жан Марэ, знаменитый французский актер, постановщик, писатель, художник, скульп¬тор, прославленный каскадер



События этой недели



5 декабря



1978 организуется Федерация космонавтики СССР (ныне Федерация космонавтики России)



6 декабря



1917 Финляндия провозглашает свою независимость от России



7 декабря



1972 на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Старики-разбойники» c Евгением Евстигнеевым и Юрием Никулиным в главных ролях



8 декабря



1991 в Беловежской пуще президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали соглашение о распаде СССР и создании СНГ



9 декабря



1769 учрежден первый в России военный орден — орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия с девизом «За службу и верность»



10 декабря



1969 в очередную годовщину со дня смерти Альфреда Нобеля была впервые вручена Нобелевская премия по экономике



11 декабря



1991 Украина объявляет об установлении дипломатических отношений с бывшими республиками СССР

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