история и я
21.12.2011 23:58
Этот день в истории
7 декабря
Международный день гражданской авиации
9 декабря
Международный день борьбы против коррупции
10 декабря
День защиты прав человека
На этой неделе родились
5 декабря
1901 Уолт Дисней, американский кинорежиссер-мультипликатор, продюсер, художник
1945 Нина Русланова, советская и российская актриса, народная артистка России
6 декабря
1913 Николай Амосов, советский хирург-кардиолог, русский писатель, Герой Социалистического Труда
7 декабря
1761 Анна Мария Тюссо, основательница Музея восковых фигур в Лондоне
8 декабря
1934 Алиса Фрейндлих, актриса театра и кино, народная артистка СССР
9 декабря
1936 Александр Иванов, поэт и публицист, пародист и сатирик
10 декабря
1821 Николай Некрасов, русский поэт
11 декабря
1913 Жан Марэ, знаменитый французский актер, постановщик, писатель, художник, скульп¬тор, прославленный каскадер
События этой недели
5 декабря
1978 организуется Федерация космонавтики СССР (ныне Федерация космонавтики России)
6 декабря
1917 Финляндия провозглашает свою независимость от России
7 декабря
1972 на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Старики-разбойники» c Евгением Евстигнеевым и Юрием Никулиным в главных ролях
8 декабря
1991 в Беловежской пуще президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали соглашение о распаде СССР и создании СНГ
9 декабря
1769 учрежден первый в России военный орден — орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия с девизом «За службу и верность»
10 декабря
1969 в очередную годовщину со дня смерти Альфреда Нобеля была впервые вручена Нобелевская премия по экономике
11 декабря
1991 Украина объявляет об установлении дипломатических отношений с бывшими республиками СССР