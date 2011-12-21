×
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ПОЛИТИКА
ПЕРСОНА
ПРОБЛЕМА
ПАМЯТЬ
ДЕЛО
ДОСУГ
РЕГИОН
МНЕНИЕ
СКАЗОЧКА
ИСТОРИЯ И Я
TV-ART
ИЗ СТРАНСТВИЙ
СТИЛЬ
ЗВЕЗДНЫЕ ЗАБАВЫ
ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ
ЖИЗНЬ ВОКРУГ НАС
ТАКОВА ЖИЗНЬ
СПОРТ
КРИМИНАЛ
КОНСУЛЬТАЦИИ
КОНКУРС
ЮБИЛЕЙ
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО УКРАИНЕ
РЕКЛАМА
Календарь новостей

Реклама
история и я
21.12.2011 23:58

Этот день в истории

7 декабря

Международный день гражданской авиации

9 декабря

Международный день борьбы против коррупции

10 декабря

День защиты прав человека

На этой неделе родились

5 декабря

1901 Уолт Дисней, американский кинорежиссер-мультипликатор, продюсер, художник

1945 Нина Русланова, советская и российская актриса, народная артистка России

6 декабря

1913 Николай Амосов, советский хирург-кардиолог, русский писатель, Герой Социалистического Труда

7 декабря

1761 Анна Мария Тюссо, основательница Музея восковых фигур в Лондоне

8 декабря

1934 Алиса Фрейндлих, актриса театра и кино, народная артистка СССР

9 декабря

1936 Александр Иванов, поэт и публицист, пародист и сатирик

10 декабря

1821 Николай Некрасов, русский поэт

11 декабря

1913 Жан Марэ, знаменитый французский актер, постановщик, писатель, художник, скульп¬тор, прославленный каскадер

События этой недели

5 декабря

1978 организуется Федерация космонавтики СССР (ныне Федерация космонавтики России)

6 декабря

1917 Финляндия провозглашает свою независимость от России

7 декабря

1972 на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Старики-разбойники» c Евгением Евстигнеевым и Юрием Никулиным в главных ролях

8 декабря

1991 в Беловежской пуще президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали соглашение о распаде СССР и создании СНГ

9 декабря

1769 учрежден первый в России военный орден — орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия с девизом «За службу и верность»

10 декабря

1969 в очередную годовщину со дня смерти Альфреда Нобеля была впервые вручена Нобелевская премия по экономике

11 декабря

1991 Украина объявляет об установлении дипломатических отношений с бывшими республиками СССР
© Copyright 2005-2016, Днепровская правда
Украинский портАлРейтинг@Mail.ruSpyLOGRated by MyTOPКаталог-Молдова - Ranker, StatisticsУкраина онлайнКаталог Ресурсов ИнтернетСлуга Народу