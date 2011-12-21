история и я Богородицкую крепость «откопают» через 40 лет На днях в информагентстве «Мост-Днепр» состоялась пресс-конференция доктора исторических наук, научного руководителя Лаборатории археологии Приднепровья ДНУ имени О. Гончара Ирины Ковалевой и старшего научного сотрудника этой же лаборатории Владимира Шалобудова. Ученые рассказали, что нового удалось обнаружить днепропетровским археологам при раскопках Богородицкой крепости в поселке Шевченко. Некоторые из находок вызвали благоговейный трепет. «Днепровская правда» уже неоднократно писала об этом, но все же следует напомнить, чем примечателен данный памятник.



Богородицкая крепость была основана на месте города Старая Самара, первое упоминание о котором в письменных источниках датируется 1576 годом. Датой по¬стройки крепости как тылового опорного пункта русского войска считается 1688 год.



Фортификационные сооружения были из земли и дерева: ров 6х3 метра, вал

4 метра высотой и частокол с 17 пушечными раскатами. Внутри — деревянная церковь во имя Покрова пресвятой Богородицы, по имени которой и названа крепость. Периметр форта составлял почти 1300 метров, а площадь — более 10 гектаров.



В апреле 1690 года большая часть гарнизона укрепления погибла от чумы.



В 1711 году крепость подвергалась осаде ханом Девлет Гиреем и по Прутскому договору о мире с Турцией снесена. Однако после 1731-го ее восстановили под названием Самарского ретраншемента. После реконструкции периметр опорного пункта был увеличен до 1700 метров. Укрепления стали базой русских войск в войне 1735-1739 годов с Крымом.



В 1798-м Покровская церковь, находившаяся в крепости, была разобрана и перевезена на противоположный берег Самары в село Одинковку. С тех пор земля на территории бывшего форта распахивалась немцами-колони¬стами, использовалась под огороды местных жителей поселка Шевченко.



В 2000 году вышла книга днепропетровских краеведов В. Бинкевича и В. Камеко «Городок старинный запорож¬ский Самарь с перевозом», в которой авторы впервые предположили, что полулегендарный город Самарь и Богородицкая крепость — один и тот же объект. Это побудило археологов Днепропетровского национального университета начать раскопки, которые продолжаются до сих пор. Что же откопали исследователи за послед¬ний год?



— В одной из землянок мы нашли скелет человека. Медики заявили, что этот мужчина умер от легочной чумы, свирепствовавшей в этом регионе в 1735-1739 гг. Вероятно, это строитель, который копал землянку. Покойника похоронили прямо в ней и, что особенно ценно для археологов, не раздели и не разули. При нем мы нашли кошелек, наполненный монетами,— проинформировал Владимир Шалобудов.



Также работник археологической лаборатории сообщил, что кошелек с найденными монетами позволяет говорить о перевороте в нумизматике первой половины ХVIII века на территории Приднепровья.



— В кошельке мы обнаружили 21 серебряную «чешуйку» Петра І, которые чеканились по 1718 год, три пятака-«крестовика» 1726-1729 гг. и четыре монеты номиналом в полкопейки 1731-1735 гг. Две последние вполне могли встречаться в то время. Что касается серебряных копеек, то впервые зафиксировано такое позднее их хождение. Дело в том, что в 1718 году Петр І издал указ, что «пора покончить со старыми вшами», то есть серебряными монетами. Они были очень неудобные и дорогие в производстве. Эти монеты выкупались у населения, изымались из обращения и обратно из казны не выходили. Но на территорию современного Днепропетровска, который был окраиной империи, указы доходили значительно позже, и население даже после вывода «чешуйки» из обращения продолжало ею рассчитываться,— сказал Владимир Шалобудов.



В свою очередь Ирина Ковалева сообщила, что Богородицкую крепость нужно брать под охрану.



— В черте Днепропетровска есть археологический памятник мирового значения. К нему легко добраться и по воде, и по автодорогам (в том числе ходит прямая маршрутка из центра города). Есть все условия для создания археологиче¬ского музея под открытым небом. Однако мы вынуждены засыпать все раскопы по завершении сезона. Ведь без надзора и ухода старинные жилища могут быть разрушены. На сегодня исследовано не более 5% территории Богородицкой крепости. Работы еще лет на 30-40. В то же время никакого стабильного финансирования под раскопки мы не получаем. Все работы проводятся за счет спонсоров. Мы надеемся, что в нашем городе еще много людей, которым небезразлична история родного края,— сказала доктор наук.



По словам Ирины Ковалевой, на территории Богородицкой крепости, где Самара впадает в Днепр, люди жили еще с каменного века.



— Мы находили там артефакты времен и неолита, и бронзового века. Позже здесь, в начале днепровских порогов, собиралась вольница: славяне, половцы, монголы, которые по какой-то причине были вынуждены покинуть социум. В XVI веке на этом месте возникло казацкое поселение Самарь, которое до недавнего времени считалось полулегендарным. Уже в 1686 году по инициативе центрального российского правительства и при активном участии Ивана Мазепы здесь началось строительство крепости,— подытожила Ирина Кова¬лева.







Юрий Андреев Tweet