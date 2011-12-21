криминал Мобильное мошенничество Сдавая в ремонт технику с пустяковой поломкой, вы никогда не задумывались, за что платите деньги? В некоторых сервисных центрах пользуются тем, что клиент не знает устройства собственной техники, поэтому могут, например, за простую замену предохранителя потребовать завышенную плату Очень распространено мошенничество с мобильными телефонами. Вот один из таких примеров. У человека выходит из строя зарядное устройство. Гарантийный срок еще не прошел, поэтому хозяин телефона обращается в ближайший сервисный центр, где ему сообщают, что нужно оставить и сам аппарат тоже. А что делать, если «так надо». Проходит неделя, и клиенту возвращают телефон, предупредив о том, что лучше бы его продать подешевле, так как он скоро сломается. А ведь куплен недавно. Но действительно, телефон выходит из строя уже через пару дней. Специалисты уже другого центра при осмотре подтверждают факт того, что их коллеги заменили все новые детали самодельными или бывшими в употреблении. Причем замена произведена небрежно, даже места сварки не зачищены. Далее разбираться нужно в суде. Такие дела, как правило, выигрываются клиентом.



При сдаче мобильного у вас должны потребовать документы на него и паспорт. Также должна быть расписка о приеме в ремонт. Сотрудник сервисного центра обязан сразу же осмотреть привезенный аппарат на предмет выявления поломки и дать предварительное заключение. Проследите за тем, чтобы в квитанции, которую получите, все проблемы и неисправности были подробно изложены. Обязательно настаивайте на том, чтобы телефон вскрыли в вашем присутствии, полно¬стью дойдя до системной платы — надо заранее убедиться, что там нет коррозии или иных повреждений. Ведь подписывая талон о сдаче в ремонт, вы соглашаетесь с тем, что все внутренние повреждения получены до его появления в мастерской. Поэтому любые неточности и проблемы мастера будут спокойно решены за счет пользователя.



Но даже эти меры не дают полной гарантии. Вам могут сообщить, что аппарат окончательно сломался. В таком случае сервисный центр должен возместить потерю. «Поломанный» телефон они оценят в разы меньше его реальной стоимости, отдадут какой-нибудь подержанный и дешевый, а ваш продадут.



Если не хотите отдавать мошенникам лишние деньги, не торопитесь сдавать технику в первый попавшийся сервис. В инструкции к телефону обычно указывается список лицензированных центров, они есть во всех крупных городах. Если вас чем-то не устраивает решение специалиста, не оставляйте телефон здесь, обратитесь в другую мастерскую.



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