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криминал
21.12.2011 23:50

Электрики-мокрушники

На днях в Марганецкий городской отдел милиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в одном из частных домов по улице Орджоникидзе она обнаружила тело ее 82-летнего дедушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД в Днепропетровской области.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Днепродзержинске правоохранители задержали местных жителей 27 и 46 лет.

Служители закона установили, что злоумышленники проникли в помещение под видом работников горэлектросети. Когда пенсионер впустил их в дом, один из преступников ударил старика пять раз молотком по голове. От полученных ран хозяин скончался. Злоумышленники, взломав сейф, нашли в нем небольшую сумму денег, забрали два охотничьих ружья, мобильный телефон и скрылись.

Из Марганца они направились в Днепродзержинск, где с помощью украденного оружия планировали совершить ряд разбойных нападений. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч. 2 п. 6 УК Украины. Сейчас преступников проверяют на причастность к совершению других злодеяний на территории области.
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