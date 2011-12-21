криминал

Электрики-мокрушники

На днях в Марганецкий городской отдел милиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в одном из частных домов по улице Орджоникидзе она обнаружила тело ее 82-летнего дедушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД в Днепропетровской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Днепродзержинске правоохранители задержали местных жителей 27 и 46 лет.



Служители закона установили, что злоумышленники проникли в помещение под видом работников горэлектросети. Когда пенсионер впустил их в дом, один из преступников ударил старика пять раз молотком по голове. От полученных ран хозяин скончался. Злоумышленники, взломав сейф, нашли в нем небольшую сумму денег, забрали два охотничьих ружья, мобильный телефон и скрылись.



Из Марганца они направились в Днепродзержинск, где с помощью украденного оружия планировали совершить ряд разбойных нападений. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч. 2 п. 6 УК Украины. Сейчас преступников проверяют на причастность к совершению других злодеяний на территории области.

