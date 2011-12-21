криминал Зарплата для «мертвых душ» Сотрудницы бухгалтерии одного из подразделений Никопольского горсовета в Днепропетровской области задержаны представителями правоохранительных органов. Благодаря хитрой схеме мошенницы ежемесячно «уводили» из городского бюджета крупные суммы денег. В ходе следствия установлено, что с января 2008 года по декабрь 2010-го зарплата работникам четырех коммунальных заведений начислялась в завышенном размере, в списках же на ее получение фигурировали подставные фамилии. Впрочем, «мертвым душам», на которых были оформлены счета, полагалась весьма реальная зарплата. Ее участницы преступной группировки спокойно снимали каждый месяц в банкомате.



За три года городская казна с их помощью потеряла более

2 млн гривень. Областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту подлога и злоупотребления служебным положением. Дело против предприимчивых экономисток передано в суд. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.



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