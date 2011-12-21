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криминал
21.12.2011 23:47
Зарплата для «мертвых душ»
Сотрудницы бухгалтерии одного из подразделений Никопольского горсовета в Днепропетровской области задержаны представителями правоохранительных органов. Благодаря хитрой схеме мошенницы ежемесячно «уводили» из городского бюджета крупные суммы денег.
2 млн гривень. Областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту подлога и злоупотребления служебным положением. Дело против предприимчивых экономисток передано в суд. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
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