криминал

Граница на замке

Харьковские пограничники открыли стрельбу по контрабандистам в Золочевском районе. 21 ноября около 19.00 возле села Уды неизвестные попытались перегрузить из автомобиля, который был на территории РФ, контрабандный товар (по неофициальным данным, парфюмерию и бытовую химию) в украинское авто. Но им помешали стражи границы. Об этом происшествии сообщили в пресс-службе Харьков¬ского погранотряда.

Увидев пограничников, несколько человек убежали, а один мужчина сел в «УАЗ», куда планировали складировать контрабанду, и поехал прямо на военнослужащего.



— После предупредительного выстрела вверх, который также не остановил нарушителя, были совершены выстрелы по колесам автомобиля, — говорит начальник пресс-службы Харьковского погранотряда Оксана Иванец.



Лишь после этого машину удалось остановить, беглецом оказался житель Золочева.





