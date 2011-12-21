криминал Провокация пресечена Во время этапирования из Донецкой области в Днепропетровский СИЗО осужденные напали на конвой. Как уточнили в Управлении государственной пенитенциарной службы Украины в Днепропетровской области, 67 заключенных планировали разместить в СИЗО, пока не приедет их поезд. Однако когда арестованных начали выводить из машины, они внезапно напали на караульных.



— Один спровоцировал нападение. В целях безопасности сотрудников применены спецсредства. 12 человек получили гематомы, телесные повреждения, однако в помощи врачей не нуждались и претензий к персоналу Днепропетровского СИЗО осужденные не высказывали, — уточнил и. о. первого заместителя Днепропетровского облуправления пенитенциарной службы Юрий Завада.



После тщательного осмотра у 5 из 12 пострадавших медики обнаружили царапины на теле, которые осужденные якобы нанесли себе сами.



О происшествии сообщили в прокуратуру. Все пострадавшие остаются на территории СИЗО до выяснения обстоятельств.

Оксана Пономаренко Tweet