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криминал
21.12.2011 23:39

Провокация пресечена

Во время этапирования из Донецкой области в Днепропетровский СИЗО осужденные напали на конвой.
Как уточнили в Управлении государственной пенитенциарной службы Украины в Днепропетровской области, 67 заключенных планировали разместить в СИЗО, пока не приедет их поезд. Однако когда арестованных начали выводить из машины, они внезапно напали на караульных.

— Один спровоцировал нападение. В целях безопасности сотрудников применены спецсредства. 12 человек получили гематомы, телесные повреждения, однако в помощи врачей не нуждались и претензий к персоналу Днепропетровского СИЗО осужденные не высказывали, — уточнил и. о. первого заместителя Днепропетровского облуправления пенитенциарной службы Юрий Завада.

После тщательного осмотра у 5 из 12 пострадавших медики обнаружили царапины на теле, которые осужденные якобы нанесли себе сами.

О происшествии сообщили в прокуратуру. Все пострадавшие остаются на территории СИЗО до выяснения обстоятельств.
Оксана Пономаренко
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