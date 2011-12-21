общество Встречаем холода без хлеба В № 38 от 30 сентября 2011 года «Днепровка» рассказывала о проблеме жителей села Потоки Криничанского района. В населенном пункте нет магазина. Соответствующее обращение редакция направила в Криничанский районный совет. В районном совете с проблемой ознакомились, но полномочия по ее решению передали властям Щорска. Глава поселкового совета Т. Десятко согласно информации главы правления Щорского ССТ Г. Сытника сообщает, что торговля в сель¬ском магазине велась частными предпринимателями. На данный момент поселковый совет не может открыть новую торговую точку «в связи с тяжелым финансовым состоянием». В соседнем селе Надежда пустует пригодное для использования помещение. Раньше здание принадлежало птицесовхозу «Щор¬ский», а сейчас находится в частной собственности Н. Панасенко. Владелица намеревалась заняться торговлей.



По словам Т. Десятко, сейчас в Потоки дважды в неделю привозят хлеб и один раз проходит выездная торговля товарами первой необходимости. На предложение поселкового совета заняться предпринимательством никто из жителей села не откликнулся.



К сожалению, местные власти вряд ли учитывают, что в небольшом селе не так много активной молодежи. А что уже говорить о людях преклонного возраста. К тому же с наступлением холодов еженедельные поставки товаров могут оказаться под вопросом из-за погодных условий или поломки техники.



В решении проблемы вряд ли можно обойтись без посторонней помощи. А от кого ее ждать, если местные власти не могут помочь в благоустройстве и развитии села, жители не знают. Остается надеяться, что инициатива перейдет к частным лицам и люди смогут спокойно спать зимними ночами, зная, что завтра на их столе все-таки будет свежий хлеб.



ирина ступаченко

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