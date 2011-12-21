политика Королевская о выборах и чернобыльцах 28 ноября в информагентстве «Мост-Днепр» состоялась пресс-конференция известного украинского политика, депутата Натальи Королевской. Наталья Юрьевна рассказала, что побуждает ее быть активным участником политических баталий. Многие журналисты заметили, что Королевская во время брифинга выглядела несколько уставшей. Это неудивительно. Как раз в это время политик ездит по всей стране, призывая украинцев отстаивать свои социальные права. Именно их ущемление стало причиной акций протеста, проводимых афганцами и чернобыльцами. Кроме того, Наталья Королевская считает, что идея проведения Всеукраинской акции протеста чернобыльцев является абсолютно правильной.



Гражданские лидеры должны объединиться и вместе противостоять законам, которые нарушают права простых людей. Под стены Кабмина съедутся чернобыльцы со всей Украины, чтобы защитить свои законные права на получение льгот, которые у них были отобраны, считает депутат.



— То, что произошло в Донецке 27 ноября, когда во время демонтажа палаточного лагеря умер шахтер-инвалид Геннадий Коноплев, требует ответа от государства. На внеочередной сессии мы хотим услышать ответ милиции и прокуратуры, что там произошло на самом деле и кто в этом виноват, — сказала Наталья Королевская.



Также в ходе поездки по нашему региону Королевская посетила КБ «Южное» и Новомосковск.



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