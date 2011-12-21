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политика
21.12.2011 23:11

Сирия в блокаде

Международный кризис вокруг Сирии продолжает обостряться. 28 ноября страны, входящие в Европейский Союз приняли решение ввести дополнительные санкции против этого ближневосточного государства.
Новый пакет ограничений затрагивает в основном финансовую сферу: вводятся запреты на финансирование торговли с Сирией, на предоставление ее правительству займов, торговлю сирийскими долговыми обязательствами. Кроме того, сирийским банкам отныне запрещено владеть филиалами на территории ЕС, а также вкладывать свои средства в европейские банки.

Как пояснил источник агентства в Брюсселе, эти меры должны помешать правительству Сирии вести финансовые операции и управлять собственными средствами.

Кроме того, европейцы расширили список лиц, чьи активы будут заморожены, а им самим будет запрещено въезжать на территорию ЕС.

Евросоюз ввел новые санкции против сирийского руководства спустя день после аналогичного шага со стороны Лиги арабских государств.

В Дамаске назвали оба решения контрпродуктивными, добавив, что санкции лишь усложнят процесс нормализации ситуации в стране.

Евросоюз и Лига арабских государств добиваются от сирийского руководства прекращения насилия в стране против собственного народа и проведения срочных демократических реформ. Дамаск на это отвечает, что все изменения должны происходить постепенно, а войска на улицах городов в нынешних условиях совершенно необходимы.

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