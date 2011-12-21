политика Реформы и налоги Государственная налоговая администрация в Днепропетровской области реорганизовывается в Государственную налоговую службу. Об этом сообщил на пресс-конференции замначальника управления ДНА нашей области Владимир Прытыскач. Хотя для налогоплательщиков принципиально ничего не изменится.

Так в чем же суть реформы? Оказывается, реорганизация заключается в оптимизации внутренней структуры налоговых органов; создании сервисных центров, направлена на улучшение обслуживания граждан. Особые надежды налоговиков — на значительное увеличение объема электронной документации.



Серьезное направление, которое не может не радовать предпринимателей, — сокращение проверок почти в два раза. Судите сами: за первый квартал нынешнего года проведено 480 плановых проверок юридических лиц, за второй — 314, за третий — 215. Прошлогодние показатели — соответственно 546, 605 и 601 визит налоговиков. Цифры говорят сами за себя.



Наряду с псевдогаишниками и «телефонными террористами» появились в нашем регионе и «телефонные налоговики». Как правило, звонят предпринимателям и суровыми, не терпящими возражения голосами от имени руководства налоговой требуют зарезервировать лучшие номера в гостиницах, накрыть «поляну» в дорогих ресторанах... Такие случаи имели место в Днепродзержинсе, Кривом Роге. Но наш бизнесмен уже не тот, что в середине лихих 90-х, — практически никто не «повелся на разводку». Но все же не лишним будет напомнить: если к вам кто-то обратился по телефону с непонятными просьбами или требованиями, сообщите об этом в подразделение внутренней безопасности налоговой службы по телефонам: 0-800-501-007, 370-10-52.



Не обделила вниманием налоговая служба и подрастающее поколение (оно и понятно, через 10-15 лет налоги платить придется нынешним школьникам, пусть привыкают к этой мысли с младых ногтей). В Интернете уже появился первый украинский мультфильм о налогах «Город мечты». Созданный художниками за год кропотливой работы мультик внушает детворе простую мысль: заплати государству налоги!





Николай Политаев Tweet