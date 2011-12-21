политика Критические дни для Ес 30 ноября еврокомиссар по монетарной политике Олли Рен сказал, что Европа вступает в критический период, в течение которого нужно определиться, как выйти из глубокого долгового кризиса. В противном случае судьба существования единой Европы как политико-экономического объединения более чем туманна. ЕС может ожидать полный развал.

Сейчас мы вступаем в переломный десятидневный период, в течение которого нужно подготовить ответ на кризис,— сказал политик.



На днях министры финансов еврозоны провели встречу, на которой обсуждались меры по расширению функций и увеличению фонда Организации европейской финансовой стабильности (EFSF). Впрочем, объем фонда вряд ли будет составлять один триллион евро (при создании EFSF ее общий фонд был менее полутриллиона).



Накануне, 29 ноября, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к властям Германии с призывом предотвратить развал еврозоны и единого европейского рынка. При этом он сказал, что это под силу лишь Берлину.



24 ноября Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Франции Николя Саркози предложили внести поправки в договоры, лежащие в основе ЕС, с тем чтобы улучшить управление еврозоной.

Оксана Пономаренко Tweet