политика Азарова сравнили с Джимми Картером На днях Украина встречала легендарного журналиста Ларри Кинга. Американскому гуру телеэфира удалось пообщаться с Премьер-министром нашей страны Николаем Азаровым. О своих впечатлениях Кинг рассказал журналистам. В частности, Ларри Кинг считает, что Премьер-министр Украины Николай Азаров похож на 39-го президента США.



— После интервью я сказал своей жене, что он был бы успешным американским политиком. Насчет того, кого он мне напомнил, в нем есть немного от экс-президента Джимми Картера. Он хорошо выглядит, — сказал телеведущий, отвечая на вопрос журнали¬стов, с кем из мировых политиков он мог бы сравнить Азарова.



Характеризуя характер Николая Яновича, Кинг отметил:



— Он прямой и честный человек с глубоким знанием мировых дел, особенно в области экономики. Как мне показалось, он был очень откровенен, высказывая свое мнение в отношении Путина, американских выборов и госпожи Тимошенко.



Также Ларри Кингу понравилось заявление Азарова, что его не интересует, кто именно победит на президентских выборах в США в следующем году до того, как триумфатор избирательной гонки не начнет бороться с экономическими проблемами, стоящими на повестке дня.



Ольга Пасицельская Tweet