политика
21.12.2011 23:05
Азарова сравнили с Джимми Картером
На днях Украина встречала легендарного журналиста Ларри Кинга. Американскому гуру телеэфира удалось пообщаться с Премьер-министром нашей страны Николаем Азаровым. О своих впечатлениях Кинг рассказал журналистам.
В частности, Ларри Кинг считает, что Премьер-министр Украины Николай Азаров похож на 39-го президента США.
— После интервью я сказал своей жене, что он был бы успешным американским политиком. Насчет того, кого он мне напомнил, в нем есть немного от экс-президента Джимми Картера. Он хорошо выглядит, — сказал телеведущий, отвечая на вопрос журнали¬стов, с кем из мировых политиков он мог бы сравнить Азарова.
Характеризуя характер Николая Яновича, Кинг отметил:
— Он прямой и честный человек с глубоким знанием мировых дел, особенно в области экономики. Как мне показалось, он был очень откровенен, высказывая свое мнение в отношении Путина, американских выборов и госпожи Тимошенко.
Также Ларри Кингу понравилось заявление Азарова, что его не интересует, кто именно победит на президентских выборах в США в следующем году до того, как триумфатор избирательной гонки не начнет бороться с экономическими проблемами, стоящими на повестке дня.