события недели Угоняют все, даже «Запорожцы» Как сообщил начальник ГАИ Днепропетровска, подполковник милиции Сергей Волчков, с начала 2011 года на территории города увеличилось количество транспорт¬ных аварий. Если за аналогичный период минувшего года произошло 715 ДТП, в которых погибли 55 человек и 860 были травмированы, то в текущем — 769, в которых пострадали 910 человек и 52 погибли. По его словам, большое количество аварий случается по вине пешеходов, согласно статистике — каждая четвертая. Невнимательность людей, переход дороги в не предназначенном для этого месте либо на красный свет часто приводят к печальным последствиям.



— Самым небезопасным для участников дорожного движения считается время с 16 до 22 часов, особенно в пятницу, когда многие после работы торопятся домой и в спешке теряют бдительность на дороге. К сожалению, многие пешеходы, задержанные инспектором за нарушения, аргументируют свое поведение тем, что «им здесь удобно переходить», — заметил Сергей Волчков.



На территории города отмечены 13 наиболее опасных участков, на которых и автомобилистам, и пешеходам стоит быть внимательнее:







пр. им. Газеты «Правда» — ул. Калиновая;



пр. им. Газеты «Правда» — ул. Совхозная;



ул. Запорожское шоссе — ул. Паникахи;



ул. Чкалова — ул. Ленина;



Новый мост;



ул. Паторжинского



ул. Гоголя;



ул. Шевченко — ул. Гоголя;



пр. Кирова — ул. Ульянова;



ул. Калиновая — ул. Путиловская;



Донецкое шоссе — ул. Петрозаводская;



пр. Карла Маркса — ул. Артема;



ул. Комсомольская — ул. К. Либкнехта;



ул. Киевская — ул. Криворожская.







Кроме того, начальник сектора раскрытия преступлений, связанных с незаконным завладением автомототранспорта, ДГУ ГУ МВД Украины в Днепропетровске Олег Бовша отметил, что в последнее время увеличилось количество угонов автомобилей. С начала года в правоохранительные органы с этой проблемой обратились 146 горожан, 75 машин найдены и возвращены владельцам. Причем преступники довольно часто покушаются на машины отечественного производителя — «Жигули», «ЗАЗ-11», «Москвичи», «Дэу». Причина угонов — парковка во дворах, а не на стоянках и отсутствие сигнализации. Для злоумышленника достаточно пяти-десяти минут, чтобы угнать припаркованный на неохраняемом участке автомобиль.







Оксана Пономаренко Tweet