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21.12.2011 22:53

Угоняют все, даже «Запорожцы»

Как сообщил начальник ГАИ Днепропетровска, подполковник милиции Сергей Волчков, с начала 2011 года на территории города увеличилось количество транспорт¬ных аварий. Если за аналогичный период минувшего года произошло 715 ДТП, в которых погибли 55 человек и 860 были травмированы, то в текущем — 769, в которых пострадали 910 человек и 52 погибли.
По его словам, большое количество аварий случается по вине пешеходов, согласно статистике — каждая четвертая. Невнимательность людей, переход дороги в не предназначенном для этого месте либо на красный свет часто приводят к печальным последствиям.

— Самым небезопасным для участников дорожного движения считается время с 16 до 22 часов, особенно в пятницу, когда многие после работы торопятся домой и в спешке теряют бдительность на дороге. К сожалению, многие пешеходы, задержанные инспектором за нарушения, аргументируют свое поведение тем, что «им здесь удобно переходить», — заметил Сергей Волчков.

На территории города отмечены 13 наиболее опасных участков, на которых и автомобилистам, и пешеходам стоит быть внимательнее:



пр. им. Газеты «Правда» — ул. Калиновая;

пр. им. Газеты «Правда» — ул. Совхозная;

ул. Запорожское шоссе — ул. Паникахи;

ул. Чкалова — ул. Ленина;

Новый мост;

ул. Паторжинского

ул. Гоголя;

ул. Шевченко — ул. Гоголя;

пр. Кирова — ул. Ульянова;

ул. Калиновая — ул. Путиловская;

Донецкое шоссе — ул. Петрозаводская;

пр. Карла Маркса — ул. Артема;

ул. Комсомольская — ул. К. Либкнехта;

ул. Киевская — ул. Криворожская.



Кроме того, начальник сектора раскрытия преступлений, связанных с незаконным завладением автомототранспорта, ДГУ ГУ МВД Украины в Днепропетровске Олег Бовша отметил, что в последнее время увеличилось количество угонов автомобилей. С начала года в правоохранительные органы с этой проблемой обратились 146 горожан, 75 машин найдены и возвращены владельцам. Причем преступники довольно часто покушаются на машины отечественного производителя — «Жигули», «ЗАЗ-11», «Москвичи», «Дэу». Причина угонов — парковка во дворах, а не на стоянках и отсутствие сигнализации. Для злоумышленника достаточно пяти-десяти минут, чтобы угнать припаркованный на неохраняемом участке автомобиль.



Оксана Пономаренко
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