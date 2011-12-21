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21.12.2011 22:52
Новый год без сюрпризов
Премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил график работы украинцев на новогодние праздники. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook:
В пятницу один из пользователей спросил у меня, какие дни будут выходными на Новый год. Сегодня (в понедельник — А. Н.) правительство приняло решение не переносить ничего никуда и каникул не устраивать. То есть, выходными будут 31 декабря, 1 и 2 января. Затем 6, 7 и 8 января выходные на Рождество.
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