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21.12.2011 22:52

Новый год без сюрпризов

Премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил график работы украинцев на новогодние праздники. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook:

В пятницу один из пользователей спросил у меня, какие дни будут выходными на Новый год. Сегодня (в понедельник — А. Н.) правительство приняло решение не переносить ничего никуда и каникул не устраивать. То есть, выходными будут 31 декабря, 1 и 2 января. Затем 6, 7 и 8 января выходные на Рождество.

Также решили перенести рабочие дни:

с пятницы 9 марта на субботу 3 марта;

с понедельника 30 апреля — на субботу 28 апреля;

с пятницы 29 июня — на субботу 7 июля.

В связи с проведением матчей Евро-2012 будут также переноситься рабочие дни в Киеве, Донецке, Львове и Харькове. Но это мы решим позже».
Юрий Андреев
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