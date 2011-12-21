события недели «Днепровка» ставит мат Черговим, третім етапом «Кубка Дракоші-2011/12» (його організаторами, нагадаємо, є спортивно-оздоровчий журналістський центр «Тригол» Дніпропетровської обласної організації Національної спілки журналістів України, обласна організація ВФСТ «Колос», інформаційне агентство «Наш-район», поліграфічний центр «Печатное дело» та політичне об’єднання «Рідна Вітчизна», підтримані низкою мас-медійних «фірм», зокрема 9-м та 51-м телеканалами, газетами «Наше місто» і «Днепровская правда»), став особисто-командний турнір зі швидких шахів, до участі у якому запрошувались представники усіх засобів масової інформації Придніпров’я. Найперше враження по закінченні фестивалю: шахове мистецтво у журна¬лістських колах, як і раніше, користується неабиякою повагою і любов’ю. І хоч до міського шахового клубу обласного центру цього разу з поважних причин не змогла завітати плеяда «метрів» репортерського корпусу, для яких шахи упро¬довж багатьох років були не просто захопленням, «віддушиною», а, певно, навіть сенсом життя, змагання не втратило від цього свого колориту і значущості.



У групі «А» з перших же ходів процесом «керував» Григорій Давиденко, який розібрався з опонентами — Сергієм Кралькою і Олександром Гришиним. В підгрупі «В» в черговий раз не обійшлося без «брат¬ського» дербі — сутички за участю лідерів спортивних програм 51-го та 34-го телеканалів Дмитром Тимо¬хіним та Сергієм Теодоровичем. Вищий «пілотаж» продемонстрував останній, розійшовшись також миром з головним редактором «Днепровской правды» Сергієм Цидзіним та поступившись Саші Харченку. Зате Олександра, потенційного «співбрата» по репортерському цехові, «розколов» Діма Тимохін, одначе цей переможний бал так і виявився у нього єдиним. Пу¬тівку ж до головного фіналу виборювали Цидзін з Харченком. Більш спритнішим у подоланні хитромудрих лабіринтів виявився шістнадцятирічний дебютант.



Не менш цікава боротьба розгорнулась й у групі «В». Тут неабиякий вишкіл і чудове знання шахової «абетки» продемонстрував Андрій Рєпін («Днепровская правда»), по черзі розправившись з усіма без винятку суперниками — Олегом Каутом з «Рідної Вітчизни», Борисом Рудовським (ІА «Наш-район») та магдалинівцем Віталієм Кравченком. Зате бої за другу «прохідну» сходинку були ще ті... Компанію А. Рєпіну в 1/2 фіналу склали Г. Давиденко з О. Харченком, четвертого ж щасливця визначили після додаткових підрахунків. Ним і виявився В. Кравченко. Йому в плей-офф випало зіграти з Харченком, Рєпіну — з Давиденком. Першим про успішний перехід «через Альпи» сповістив магдалинівець, а ось на іншій «галявині» кипіли набагато серйозніші пристрасті. Зрештою фортуна посміхнулась представникові «Днепровской правды», який у головному фіналі вдруге переміг Кравченка і зійшов на верхній щабель п’єдесталу пошани.



Загальнокомандну ж перемогу святкував дует вихідців з «абрикосової» провінції — магдалинівець Віталій Кравченко («Наше життя») та власний кореспондент «Сільських новин» Григорій Давиденко.



Отримавши від організаторів дійства цілу купу усі¬ляких «слоників» — кубок, медалі, дипломи, пам’ят¬ні вимпели, фанфари-поцілунки, а також пакети з подарунками від «Золотої амфори», учасники малої журналістської олімпіади одразу ж потрапили на інший «полі¬гон», де господарювали дві подруги — Надія Петрівна Паденко та Надія Григорівна Неклеса. Господині постарались на славу, та й наші герої-шахові упередзоріючі теж, завважу, попрацювали під час «третього тайму» не гірше, ніж на тій же чорно-білій «грядці». Сам там, був, все бачив-аналізував, вино від «Золотої амфори» по вусах текло, навіть до рота якась дещиця потрапила.



Владимир Сорока Tweet