×
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ПОЛИТИКА
ПЕРСОНА
ПРОБЛЕМА
ПАМЯТЬ
ДЕЛО
ДОСУГ
РЕГИОН
МНЕНИЕ
СКАЗОЧКА
ИСТОРИЯ И Я
TV-ART
ИЗ СТРАНСТВИЙ
СТИЛЬ
ЗВЕЗДНЫЕ ЗАБАВЫ
ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ
ЖИЗНЬ ВОКРУГ НАС
ТАКОВА ЖИЗНЬ
СПОРТ
КРИМИНАЛ
КОНСУЛЬТАЦИИ
КОНКУРС
ЮБИЛЕЙ
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО УКРАИНЕ
РЕКЛАМА
Календарь новостей

Реклама
события недели
21.12.2011 22:47

Инвестиции, которые работают

Выводы о социально-экономиче¬ском развитии Днепропетровской области за десять месяцев этого года сделал на коллегии облгосадминистрации Александр Вилкул.
Основной аргумент, указывающий на стабильное развитие экономики области, по мнению губернатора, — это иностранные инвестиции:

— Днепропетровщина уверенно занимает первенство среди регионов Украины по привлечению прямых иностранных инвестиций в экономику области — в октябре 2011-го их объем достиг 8 миллиардов долларов.

На этом фоне внушительно выглядят успехи днепропетровских промышленных предприятий, особенно в отрасли машиностроения и легкой промышленности, где отмечен рост объемов производства на 30% и 21,2% соответственно (по сравнению с этим же периодом прошлого года). Не подвели и строители — на 28,9% увеличили показатели по введенному жилью, выполнение стройработ повысилось на 18,3%.

Конечно, всех интересует вопрос о хлебе насущном. Оказывается, и тут есть чем гордиться: валовая продукция сельского хозяйства поднялась на 14%, в т. ч. мясо в живом весе — на 10,8%, молоко — на 1,5%, яйца — на 11,8%.

Приятно, что не отстает и социальная сфера. Поступление собственных средств в Пенсионный фонд увеличилось на 19,3% по сравнению с прошлым годом и составило 10,5 млрд грн, что позволило своевременно выплачивать деньги более миллиону пенсионеров Днепропетровщины.

Однако не все так ладно в нашем регионе. Если ориентироваться не на макропоказатели, а на те вопросы, которые ближе каждому конкретному человеку, дела видятся не столь блестящие. По словам губернатора, множество вопросов по малому бизнесу: уж очень слабо он развивается, есть острые проблемы в сфере защиты прав и потребителей. Исполняющий обязаности начальника Главного управления экономики облгосадминистрации Алексей Псарев сказал прямо:

— С убытками завершают этот год транспорт, связь, торговля и сфера услуг.

И конечно же попало от губернатора руководителям отстающих городов и районов. В Днепродзержинске и налогов недобрали до нужного уровня, и зарплата в конвертах — распространенное явление.

В Новомосквском районе тянут с реконструкцией водопровода, в Криворож¬ском — никак не научатся осваивать субвенции из госбюджета — руководители выслушали нелицеприятные фразы в свой адрес от Александра Вилкула.

А с главой Магдалиновского района губернатор обошелся еще круче:

— Не успеете сдать все в обещанные сроки — будем принимать серьезные меры!

Речь шла о детсаде, который собирались сдать в эксплуатацию в средине декабря, но работы выполнены лишь на треть запланированного объема.

Несладко пришлось и руководителю Межевского района. Дело в том, что еще перед выборами он пообещал газифицировать село Новопавловку. Область выделила деньги, но воз и ныне там.

Остается надеяться, что к концу года будут учтены все замечания руководства, и показатели социально-экономического развития области повысятся, а с ними, соответственно, и жизнь наших граждан.

Николай Политаев
© Copyright 2005-2016, Днепровская правда
Украинский портАлРейтинг@Mail.ruSpyLOGRated by MyTOPКаталог-Молдова - Ranker, StatisticsУкраина онлайнКаталог Ресурсов ИнтернетСлуга Народу