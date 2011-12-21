события недели Инвестиции, которые работают Выводы о социально-экономиче¬ском развитии Днепропетровской области за десять месяцев этого года сделал на коллегии облгосадминистрации Александр Вилкул. Основной аргумент, указывающий на стабильное развитие экономики области, по мнению губернатора, — это иностранные инвестиции:



— Днепропетровщина уверенно занимает первенство среди регионов Украины по привлечению прямых иностранных инвестиций в экономику области — в октябре 2011-го их объем достиг 8 миллиардов долларов.



На этом фоне внушительно выглядят успехи днепропетровских промышленных предприятий, особенно в отрасли машиностроения и легкой промышленности, где отмечен рост объемов производства на 30% и 21,2% соответственно (по сравнению с этим же периодом прошлого года). Не подвели и строители — на 28,9% увеличили показатели по введенному жилью, выполнение стройработ повысилось на 18,3%.



Конечно, всех интересует вопрос о хлебе насущном. Оказывается, и тут есть чем гордиться: валовая продукция сельского хозяйства поднялась на 14%, в т. ч. мясо в живом весе — на 10,8%, молоко — на 1,5%, яйца — на 11,8%.



Приятно, что не отстает и социальная сфера. Поступление собственных средств в Пенсионный фонд увеличилось на 19,3% по сравнению с прошлым годом и составило 10,5 млрд грн, что позволило своевременно выплачивать деньги более миллиону пенсионеров Днепропетровщины.



Однако не все так ладно в нашем регионе. Если ориентироваться не на макропоказатели, а на те вопросы, которые ближе каждому конкретному человеку, дела видятся не столь блестящие. По словам губернатора, множество вопросов по малому бизнесу: уж очень слабо он развивается, есть острые проблемы в сфере защиты прав и потребителей. Исполняющий обязаности начальника Главного управления экономики облгосадминистрации Алексей Псарев сказал прямо:



— С убытками завершают этот год транспорт, связь, торговля и сфера услуг.



И конечно же попало от губернатора руководителям отстающих городов и районов. В Днепродзержинске и налогов недобрали до нужного уровня, и зарплата в конвертах — распространенное явление.



В Новомосквском районе тянут с реконструкцией водопровода, в Криворож¬ском — никак не научатся осваивать субвенции из госбюджета — руководители выслушали нелицеприятные фразы в свой адрес от Александра Вилкула.



А с главой Магдалиновского района губернатор обошелся еще круче:



— Не успеете сдать все в обещанные сроки — будем принимать серьезные меры!



Речь шла о детсаде, который собирались сдать в эксплуатацию в средине декабря, но работы выполнены лишь на треть запланированного объема.



Несладко пришлось и руководителю Межевского района. Дело в том, что еще перед выборами он пообещал газифицировать село Новопавловку. Область выделила деньги, но воз и ныне там.



Остается надеяться, что к концу года будут учтены все замечания руководства, и показатели социально-экономического развития области повысятся, а с ними, соответственно, и жизнь наших граждан.



Николай Политаев Tweet