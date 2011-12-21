события недели Включите звук! На серой выщербленной плитке Европейской площади стоял приемник типа «ВЭФ» и преобразовывал радиоволны в тишину. Звук был прикручен до нуля. Вдруг со всех сторон начали сходиться молодые люди. Прямо под открытым небом они расставляли стулья, вешалки, чемоданы, телефонные аппараты и лампы. Закончив с этим, они взяли в руки плакаты и открыли рты. Не раздалось ни звука — надписи кричали за них. Услышь меня! Люби! Разбуди сердце! Не уходи! Ты можешь помочь! В обществе существует проблема: людям, нуждающимся в дорогостоящей медицинской помощи, некуда обратиться за поддержкой, — объясняет организатор акции, глава молодежного движения «Эксперимент» Герман Гошкадор. — Суть нашей акции — показать, что в Днепропетровске есть неравнодушная молодежь, которая хочет, чтобы к таким проблемам перестали относиться как к предметам интерьера — то есть не замечать. Также мы хотим проинформировать общественность и СМИ о том, что 12 декабря во Дворце студентов ДНУ в 20.00 состоится благотворительный концерт для помощи Вите Жушману. У него рак печени, нужны средства на лечение. Приглашаем всех — выступать будут самые известные днепропетровские музыкальные и театральные коллективы.



Через полчаса акция кончилась. Молодые люди свернули плакаты и разошлись — будто ничего и не было. Но каждый остановившийся прохожий уже доказал, что их усилия не были напрасными. Слушайте тишину! Может, она кричит?





Ольга Пасицельская Tweet