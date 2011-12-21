×
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ПОЛИТИКА
ПЕРСОНА
ПРОБЛЕМА
ПАМЯТЬ
ДЕЛО
ДОСУГ
РЕГИОН
МНЕНИЕ
СКАЗОЧКА
ИСТОРИЯ И Я
TV-ART
ИЗ СТРАНСТВИЙ
СТИЛЬ
ЗВЕЗДНЫЕ ЗАБАВЫ
ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ
ЖИЗНЬ ВОКРУГ НАС
ТАКОВА ЖИЗНЬ
СПОРТ
КРИМИНАЛ
КОНСУЛЬТАЦИИ
КОНКУРС
ЮБИЛЕЙ
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО УКРАИНЕ
РЕКЛАМА
Календарь новостей

Реклама
события недели
21.12.2011 22:23

Включите звук!

На серой выщербленной плитке Европейской площади стоял приемник типа «ВЭФ» и преобразовывал радиоволны в тишину. Звук был прикручен до нуля. Вдруг со всех сторон начали сходиться молодые люди. Прямо под открытым небом они расставляли стулья, вешалки, чемоданы, телефонные аппараты и лампы. Закончив с этим, они взяли в руки плакаты и открыли рты. Не раздалось ни звука — надписи кричали за них. Услышь меня! Люби! Разбуди сердце! Не уходи! Ты можешь помочь!
В обществе существует проблема: людям, нуждающимся в дорогостоящей медицинской помощи, некуда обратиться за поддержкой, — объясняет организатор акции, глава молодежного движения «Эксперимент» Герман Гошкадор. — Суть нашей акции — показать, что в Днепропетровске есть неравнодушная молодежь, которая хочет, чтобы к таким проблемам перестали относиться как к предметам интерьера — то есть не замечать. Также мы хотим проинформировать общественность и СМИ о том, что 12 декабря во Дворце студентов ДНУ в 20.00 состоится благотворительный концерт для помощи Вите Жушману. У него рак печени, нужны средства на лечение. Приглашаем всех — выступать будут самые известные днепропетровские музыкальные и театральные коллективы.

Через полчаса акция кончилась. Молодые люди свернули плакаты и разошлись — будто ничего и не было. Но каждый остановившийся прохожий уже доказал, что их усилия не были напрасными. Слушайте тишину! Может, она кричит?


Ольга Пасицельская
© Copyright 2005-2016, Днепровская правда
Украинский портАлРейтинг@Mail.ruSpyLOGRated by MyTOPКаталог-Молдова - Ranker, StatisticsУкраина онлайнКаталог Ресурсов ИнтернетСлуга Народу