события недели Путепровод в светлое будущее В центральной части Синельниково на углу улиц Исполкомовской и Богмы глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Вилкул открыл после ремонта путепровод. Реконструкция проведена в рамках социального партнерства областной власти и

ГП «Приднепровская железная дорога». Стоимость работ — 2,4 млн грн.



— Модернизация инфраструктуры городов и районов области — это приоритет Комплексной стратегии развития региона. В частности, в этом году в Синельниково проведена реконструкция улицы Орджоникидзе, открыт современный стадион европейского уровня. Продолжается ремонт очистных и канализационных сетей города, — сказал губернатор.



После завершения работ госпредприятие «Приднепровская железная дорога» передало мост в собственность территориальной громады Синельниково.



Путепровод — важный инфраструктурный объект города, поскольку объединяет центральную и восточную части Синельниково. В результате реконструкции значительно повышена безопасность дорожного движения, своевременность и комфорт передвижения по городу автотранспорта, в том числе машин скорой помощи, пожарных и аварийных служб.



— Если бы не путепровод, то чтобы добраться до другой части нашего города, пришлось бы объезжать около девяти километров, — сказал синельниковский городской голова Дмитрий Зражевский.



Также во время рабочей поездки губернатор проконтролировал ход капитального ремонта здания Дома науки и техники локомотивного депо Синельниково ГП «Приднепровская железная дорога». На объекте выполнены мероприятия по усилению несущих конструкций здания, монтаж инженерных сетей, отделочные работы. В частности, смонтировано 800 квадратных метров кровли из металлочерепицы, 90 погонных метров водопровода, заменены окна, выполнены электромонтажные работы, установлены электрические котлы для индивидуального отопления здания.



Также будут созданы условия для работы шести детских кружков и обустроен зал на 300 зрителей. Открытие Дома науки и техники планируется к новогодним праздникам.







Юрий Андреев Tweet