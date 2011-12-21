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В оползне виновата вода

Последствия оползня в Рыбальской балке, который возник 2 ноября, обещают ликвидировать к концу года. Об этом сообщил директор коммунального предприятия инженерной защиты территории города Юрий Береза.

По его словам, пострадавшие гаражные кооперативы «Светофор-1» и «Ястреб» были построены без согласования с проектными организациями. В 1962 году на том месте, где они находятся сейчас, сошел оползень, который засыпали суглинком. Позднее на территории построили гаражи и несколько домов. Водопроводные сети на склоне балки, спровоцировавшие обвал, как оказалось, не принадлежат ни одному из предприятий города. На данный момент водопровод перекрыт, и подобных аварий не должно быть.



Сейчас в балке ведутся ремонтные работы: сооружается насыпной массив из камня, песка и гравия. Планируют отремонтировать газовую трубу, находящуюся в аварийном состоянии. Для этих целей из местного бюджета выделили почти два миллиона гривень. По окончании работ склон балки восстановят в прежнем виде.





