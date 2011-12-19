спорт

Бой Владимира Кличко перенесен

Накануне встречи с Жаном-Марком Мормеком, которая должна была состояться 10 декабря, чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBO/IBF в супертяжелом весе Владимир Кличко почувствовал острое недомогание.

После одной из тренировок его доставили в больницу с сильными болями. По результатам осмотра у Владимира обнаружили камни в почках, после чего прооперировали. На следующий день боли снова возобновились, поэтому команда боксера приняла решение отложить бой до полного восстановления.



Владимир Кличко поблагодарил болельщиков за поддержку в своем видеообращении на русском, немецком и английском языках:



— Я рад приветствовать вас после недельной паузы, болезни, которая, к сожалению, не дала мне возможности провести поединок. Но эта возможность представится мне 3 марта на том же стадионе в Дюссельдорфе, против того же соперника. Спасибо вам за понимание.

