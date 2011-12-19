спорт Дорога в большой спорт Ни для кого не секрет, что вода благотворно влияет на организм человека. Тем более водный спорт полезен для здорового развития детей. Возможно, этот фактор был решающим в вопросе отдавать ли ребенка в секцию плавания. И многие, приняв такое решение, не ошиблись. -8 декабря это доказали начинающие пловцы, которые попробовали свои силы в Республиканском юноше¬ском турнире по плаванию на призы Заслуженного тренера СССР и Украины Олега Львовича Цветова.



Олег Цветов обладает удивительным даром воспитания чемпионов. Благодаря этому мир услышал имена ряда призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и СССР. Множество из его учеников установили мировые и европейские рекорды. Олег Львович родом из Днепропетровска, здесь и возникла его любовь к плаванию, которая не угасает и сейчас.



— Вы занимаетесь прекрасным видом спорта. Тяжело это или легко: вставать рано утром, тренироваться в спортивном зале, плавать, учиться в школе? Да, тяжело. А стоит ли это делать? Отвечу — стоит! Потому что уже сейчас вижу, что многие из вас на Олимпийских играх взойдут на пьеде¬стал почета. Что может быть прекраснее стоящего на первой ступеньке пьедестала спортсмена, над головой которого поднимается флаг его страны и звучит гимн. Я думаю, что вы этого добьетесь. Вперед, ребята! — такими воодушевляющими словами приветствовал пловцов Олег Львович.



В турнире участвовали девочки и мальчики 1998-2001

г. р. из спортивных школ Днепропетровска, Киева, Харькова, Полтавы, Запорожья, Кривого Рога, Днепродзержинска, Энергодара и других городов. Участники испытывали себя на трех дистанциях.



Юные днепропетровчане (Алексей Романов, Никита Афанасьев, Олег Буйницкий, Егор Трикоза, Никита Полях, Сергей Звягин, Руслан Цебенко, Полина Вербицкая, Валерия Стрюк, Наталья Колесова, Алина Твердохлеб) завоевали немало наград. А Виктория Троник за лучший результат (три первых места) получила один из четырех призов Олега Цветова. Именно эти ребята — будущее украинского плавания.



Ирина Ступаченко Tweet