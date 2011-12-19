спорт

«Юность» бьет рекорды!

В конце ноября в Синельниково прошел футбольной турнир под лозунгом «Спорт против наркотиков, алкоголя и табака», который организовала ОО «Спортивный клуб «Престиж». Молодому руководителю областной общественной организации Игорю Болдину удалось объединиться с коллегами из «Реформации общества» (Ю. Канцур), Центра реабилитации и релаксации «Глория» (П. Кремененко) и подарить детям настоящий спортивный праздник.

Среди команд старшего возраста победила «Юность» — она обыграла команду с шутливым названием «Ваньки». Кроме кубков от спортивного клуба «Престиж» и строительной компании «Ольвия» команда-победитель участвовала в футбольном турнире, который проходил в Киеве.



В 3 ноября в столице стартовал футбольный турнир, посвященный Международному дню борьбы с ВИЧ/СПИДом. Игроки синельниковской команды «Юность» приняли участие в этой встрече.



Всего было 12 команд. Наши ребята вышли в полуфинал. Игра была достаточно напряженной, проигрывать не хотелось никому. Команда из Синельниково показала твердый характер и довела этот матч до победы. В итоге «Юность» завоевала ІІІ место.



От Федерации футбола Киева и главы районной государственной администрации Деснянского района столицы команда получила кубок и медали. Домой ребята привезли награды, подарки и массу незабываемых впечатлений.



— Мы очень довольны поездкой и игрой. Все прошло ярко и захватывающе. А участники получили новый стимул для побед в следующих турнирах, — поделился впечатлениями капитан команды Юрий Огаренко, признанный лучшим нападающим соревнования.





