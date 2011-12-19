спорт На зимние каникулы ушли четвертыми Днепр» — «Черноморец» 1:0 «Днепр»: Лаштувка, Денисов, Мандзюк, Чеберячко, Кулаков, Боатенг, Жулиано (Шахов, 60), Коноплянка (Бабенко, 90+5), Кравченко, Матеус, Калинич (Олейник, 83) Главный тренер: Хуанде Рамос «Черноморец»: Безотосный, Вангели, Шиманек, П. Ковальчук, Донец (Зубейко, 24), Де Матос, Балашов, Силантьев, Сетти (С. Ковальчук, 65), Цыгырлаш, Политыло Главный тренер: Роман Григорчук Гол: Калинич (22, пенальти) Предупреждения: Боатенг (2), Донец (20), Сетти (32), Балашов (75), Силантьев (78) Последнем туре перед зимним перерывом «Днепр» принимал дома одесский «Черноморец». Днепропетровцы одержали верх с минимальным преимуществом, и победа команды стала трехсотой в Премьер-лиге.



Перед началом встречи игроки почтили минутой молчания память недавно ушедшего из жизни Игоря Леонтьевича Ветрогонова — выдающегося детского тренера, воспитавшего многих классных игроков, среди которых Геннадий Литовченко, Олег Протасов, Богдан Шершун, Сергей Назаренко.



В этой встрече «Днепру» не могли помочь дисквалифицированные Ротань и Стринич. Состав «Черноморца» на время лишился поддержки травмированных Бурдужана и Диденко, что позволило дебютировать в основе молодому Силантьеву, который неплохо зарекомендовал себя в ходе поединка.



Игра началась спокойно, но уже через восемь минут Донец столкнулся с Калиничем в штрафной площадке одесситов — арбитр в этом эпизоде нарушения не увидел. В ответ гости провели опасную контратаку, которая завершилась ударом Де Матоса с острого угла. Со временем днепропетров¬ская команда полностью завладела инициативой. Такое развитие событий принесло свой результат: после атак Матеуса и Калинича последний на 22-й минуте реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Донца. Удар Николы получился не без неприятности — вязкий газон «Днепр-Арены» «помог» форварду поскользнуться. После пропущенного мяча тренер гостей начал перестраивать игру команды, заменив виновника пенальти.



В середине тайма Калинич мог удвоить счет, но ворота спас Безотосный. Сразу после этого провалилась защита хозяев, но Силантьеву не удалось обмануть Лаштувку. Перед перерывом «Черноморец» еще раз освободился от непрекращающегося прессинга «Днепра», хотя атака оказалась безрезультатной.



Во втором тайме хозяева продолжали доминировать на поле, но активизировался и «Черноморец», время от времени проводя острые контр¬атаки. За десять минут до конца основного времени гости были близки к реализации нескольких моментов. Самым ярким из них стал удар Цыгырлаша после розыгрыша углового, но штанга спасла ворота днепропетровцев.



На последних минутах продемонстрировал поддержку фан-сектор «Днепра» и стадион погрузился в дымку от множества горящих файеров. Арбитр даже вынужден был приостановить матч. Но на итог поединка это не повлияло — 1:0. Таким образом «Днепр» на зимние каникулы ушел на 4-м месте в турнирной таблице.



Отпуск команды продлится до середины января, после чего игроки проведут два тренировочных сбора в Испании. В Днепропетровск футболисты вернутся в конце февраля.



Главный тренер «Днепра» Хуанде Рамос:



— Мы победили с целью спокойно уйти на отдых. Немало нужно было поработать, чтобы добиться трех очков, но, считаю, команда их заслужила. Ребята приложили огромные усилия. Имею в виду особенно то, что поле не позволяло нам играть низом. Будем надеяться, что во время перерыва оно изменится в лучшую сторону, и это позволит нам показывать более зрелищный футбол.



Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук:



— Поздравляю «Днепр». Это одна из тех игр, которые показывают, как много нам предстоит сделать. В этом тоже есть положительный момент — мы знаем, на что конкретно нужно обратить внимание. Команда сделала колоссальный скачок за короткое время. Мы выполним определенные шаги и весной будем намного сильнее.



Ирина Ступаченко Tweet