здоровая жизнь Мандарин поднимет настроение В преддверии зимних праздников мандарин, пожалуй, самый популярный фрукт. Маленький оранжевый плод чем-то напоминает солнышко, которого нам так не хватает зимой, а его яркий цвет вызывает ощущение радости и душевного подъема. Канад¬ские ученые из Университета Западного Онтарио обнаружили, что вещество нобилетин, содержащееся в мандаринах, снижает уровень инсулина и холестерина в крови. А это означает, что их употребление — отличный способ предотвратить болезни сосудов и сердца, а также диабет. Но это далеко не все полезные свойства фрукта. Плоды мандарина способны насытить организм витаминами и помочь ему бороться с инфекциями. Они практически не теряют полезных свойств при длительном хранении. Съев мандаринку, мы получим:



— провитамин A, необходимый для глаз, кожи и слизистых;



— витамин C, предо¬¬¬х¬раняющий организм от бактерий и вирусов;



— витамин B1, необходимый для работы нерв¬ной системы;



— витамин D, нужный для укрепления костей;



— витамин K для здоровья сосудов.



Мандарин содержит 38-45 калорий, в зависимости от содержания сахара. Нитратов в нем не бывает, гарантом их отсутствия является лимонная кислота.



Свежевыжатый сок мандарина рекомендуется детям и больным в качестве диетического и лечебного напитка. При повышенной температуре тела он поможет справиться с жаждой. Помогает оранжевый фрукт при лечении астмы и бронхитов. В нем содержится синефрин, обладающий противозастойными и противоотечными свойствами. Для того чтобы очистить легкие и бронхи от накопившейся слизи, утром рекомендуется выпить стакан свежего сока мандарина. При бронхите или трахеите полезна настойка или отвар из сухой кожуры на воде, который обладает отхаркивающим действием и смягчает кашель.



Мандарины имеют и противогрибковое действие: свежий сок из дольки или кожуры способен излечить кожу и ногти, пораженные грибком. Для этого его следует многократно втирать в больные места. Обильное употребление мандаринового сока является средством профилактики от гельминтов.



Масло мандарина пред¬¬¬¬¬о¬т¬вращает растяжки у беременных. Также эфирное масло из этого плода используется для релаксации, снятия мышечного напряжения и при болезненных менструациях.



Заболевания, при которых не рекомендуется употреблять мандарины: язва желудка или двенадцатиперстной кишки, гастрит с повышенной кислотностью, энтерит, колит, обострения воспалительных заболеваний кишечника, холецистит, гепатит, острый нефрит.



Оксана Пономаренко Tweet