здоровая жизнь Если скорой долго нет Чтобы помочь себе или окружающим при ухудшении самочувствия, достаточно выполнить несколько простых действий. Если у вас возникли боли в сердце — не тяните с визитом к врачу. Часто это является признаком опасных для жизни заболеваний: стенокардии, инфаркта миокарда. Признаки приступа стенокардии: боль в области сердца, которая может отдавать в левое плечо, левую лопатку, иногда в левую половину челю¬сти.



При остром сердечном приступе нужно удобно сесть и расстегнуть одежду, которая за¬трудняет дыхание. Затем разжевать 0,5 г обычного аспирина (без оболочки) и оставить под языком для рассасывания. Можно принять таблетку нитроглицерина или впрыснуть под язык нитратный спрей. Если состояние не улучшилось, необходимо вызывать скорую помощь.



Головная боль может быть симптомом гипертонического криза или инсульта. Признаки гипертонического криза: головная боль, головокружение, румянец или бледность, ускоренное серд¬цебиение, боль в сердце. Необходимо сразу измерить артериальное давление. Затем больного нужно усадить, дать гипотензивные лекарства, на затылок и голени поставить горчичники. Если после этого состояние не улучшается, следует немедленно вызвать скорую.



Симптомы инсульта: внезапная слабость или потеря чувствительности на лице, руке или ноге, особенно если это на одной стороне тела, внезапное нарушение зрения, трудности во время общения, потеря координации. Нужно уложить больного парализованной частью кверху для обеспечения выхода жидкости изо рта и немедленно вызвать скорую.



Острая боль в животе может быть вызвана пищевой интоксикацией, запором, язвой желудка, аппендицитом, холециститом, травмой, менструацией, абортом, проблемами, связанными с беременностью. Если боль резкая, сразу вызывайте врача. Нельзя делать клизмы, промывать желудок, принимать слабительные средства и любые обезболивающие.



При укусах ос и пчел необходимо быстро удалить жало, сделать компресс из нашатырного спирта (одна часть спирта к пяти частям воды), раствора перекиси водорода или марганцовки, также можно натереть место укуса пищевой содой или сделать компресс из водки (соотношение водки и воды 1:1).



Областной центр здоровья

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