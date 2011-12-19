здоровая жизнь

Чтоб желудок не болел

Заболевания органов пищеварения относятся к наиболее распро¬страненным. Огромное значение в их профилактике имеет рациональное питание. Каким оно должно быть?

Ответ прост: полноценным, сбалансированным и разнообразным. Организм человека должен обеспечиваться энергией и питательными веществами в необходимом количестве.



Строительным материалом для всех клеток организма является белок. Наиболее ценными по своему аминокислотному составу являются белки животного происхождения: яйца, молочные продукты, мясо, рыба.



Основным источником энергии считаются углеводы. Богаты ими продукты растительного происхождения: хлеб, крупы, овощи, фрукты, ягоды, орехи, бобовые культуры. Они также являются источником растительной клетчатки. Необходимое количество углеводов может составлять от 200 до 500 г в сутки.



Третьим важным компонентом питания являются жиры. Преимущество следует отдавать тем, которые входят в состав молока, яиц, мяса и рыбы. Кстати, наш национальный продукт сало содержит в значительном количестве незаменимую линолиевую кислоту. Поэтому потребление свежего некопченого сала в небольших количествах очень полезно. Среди растительных масел нужно выбирать нерафинированные — оливковое, льняное или рапсовое. Стоит избегать употребления кулинарных, кондитерских жиров.



Очень важны для нашего организма витамины и минеральные вещества, их суточная норма четко определена. Поэтому при выборе продукта учитывается их количество, сбалансированность между собой и другими составляющими.



Марьяна Мурдий,



Главный внештатный специалист по диетологии ГУОЗ ОГА.

