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здоровая жизнь
19.12.2011 21:45

Чтоб желудок не болел

Заболевания органов пищеварения относятся к наиболее распро¬страненным. Огромное значение в их профилактике имеет рациональное питание. Каким оно должно быть?
Ответ прост: полноценным, сбалансированным и разнообразным. Организм человека должен обеспечиваться энергией и питательными веществами в необходимом количестве.

Строительным материалом для всех клеток организма является белок. Наиболее ценными по своему аминокислотному составу являются белки животного происхождения: яйца, молочные продукты, мясо, рыба.

Основным источником энергии считаются углеводы. Богаты ими продукты растительного происхождения: хлеб, крупы, овощи, фрукты, ягоды, орехи, бобовые культуры. Они также являются источником растительной клетчатки. Необходимое количество углеводов может составлять от 200 до 500 г в сутки.

Третьим важным компонентом питания являются жиры. Преимущество следует отдавать тем, которые входят в состав молока, яиц, мяса и рыбы. Кстати, наш национальный продукт сало содержит в значительном количестве незаменимую линолиевую кислоту. Поэтому потребление свежего некопченого сала в небольших количествах очень полезно. Среди растительных масел нужно выбирать нерафинированные — оливковое, льняное или рапсовое. Стоит избегать употребления кулинарных, кондитерских жиров.

Очень важны для нашего организма витамины и минеральные вещества, их суточная норма четко определена. Поэтому при выборе продукта учитывается их количество, сбалансированность между собой и другими составляющими.

Марьяна Мурдий,

Главный внештатный специалист по диетологии ГУОЗ ОГА.
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