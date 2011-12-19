здоровая жизнь

Лучший роддом — в Павлограде

В Днепропетровской области завершился конкурс на звание лучшей «Больницы, доброжелательной к ребенку». Начальник Главного управления здравоохранения облгосадминистрации Валентина Гинзбург поздравила команды финалистов и наградила их ценными подарками и грамотами.

Соревнование проходило в два этапа. В первом туре приняли участие 40 медицинских учреждений области. Профессиональная комиссия из экспертов Мин¬здрава и Главного управления здравоохранения облгосадминистрации определили 12 лучших.



В финале медикам нужно было презентовать фильм о своей больнице, создать плакаты и стенды о грудном вскармливании, осветить его главные принципы и ответить на вопросы молодых мам.



— Проведение данного конкурса — это возможность повысить профессиональный уровень медицинских работников и еще раз напомнить о преимуществах грудного вскармливания. Сейчас 94% новорожденных выписываются из стационаров на исключительно грудном вскармливании, — подчеркнула Валентина Гинзбург.



По результатам соревнований I место завоевала команда роддома Павлограда. Она получила в подарок плазменный телевизор. На II месте оказалась Днепропетровская област¬ная больница им. Мечникова, а на III — Днепропетровская детская клиническая больница № 1. Эти учреждения получили в подарок принтеры. А Новомосковской центральной районной больнице достался приз зрительских симпатий — телевизор. Остальные участники награждены DVD-проигрывателями.





