события недели Виктор Янукович: «Нужно чаще бывать в регионах» На днях Днепропетровскую область с рабочим визитом посетил Президент Украины Виктор Янукович. Помимо знакомства с работами по строительству объездной дороги вокруг Днепропетровска Президент поблизости села Майское Синельниковского района провел Совет регионов Украины. На него съехались мэры крупнейших городов нашей страны, губернаторы, министры, руководители Админи¬страции Президента. Цель мероприятия — знакомство с положением дел на местах, анализ достижений и просчетов в деятельности местных властей, а также обсуждение вопросов, связанных с проведением реформы системы здравоохранения и проблем аграрного сектора. С докладом о ходе реформирования системы охраны здоровья выступил руководитель профильного министерства Александр Анищенко:



— C 2012 по 2014 год в пилотных регионах проходит организационно-структурная перестройка. В 2014-м мы должны провести анализ проделанной работы, и в этом же году можно будет проводить реформу системы здравоохранения.



Лейтмотивом же всего заседания стали слова Януковича о том, что министрам надо чаще бывать в регионах.



Так, по словам Президента, когда принимаются законопроекты, важно понимание того, как они работают на ме¬стах, чтобы потом не было разочарований от последствий. Ведь если центральная и мест¬ная власти не будут действовать синхронно, результаты изменений могут быть негативными.



— Я иногда сам чувствую, что мне чаще нужно бывать в регионах,— сказал Виктор Янукович.



Кроме того, Президент посоветовал министрам приезжать на места не только на официальные мероприятия, но и за день-два, для того чтобы пообщаться с людьми, понять их проблемы и заботы.



После совещания Янукович общался с журналистами. Он отметил, что одно из главных достижений днепропетровских властей — размораживание проекта по строительству объездной дороги. Об этой стройке, по словам Президента, говорили не один год, но перешли от слов к делу только сейчас. Следует отметить, что на сегодня из 64 километров дороги построено 18.



Самой же организацией встречи Виктор Янукович остался доволен:



— Я считаю, нужно поблагодарить губернатора Александра Вилкула за хорошую подготовку Совета регионов.



Следует добавить, что следующее подобное мероприятие, скорее всего, состоится в Харьковской области. Во всяком случае, именно такое предложение поступило от харьковского губернатора Михаила Добкина.







Андрей Никитин Tweet